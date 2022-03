Kontrát Károly államtitkár, országgyűlési képviselő azt mondta, munkájának egyik kiemelt területe a közlekedés biztonság miatt az útfelújítás, melyet mindig szívügyének tekintett, segített, majd méltatta a munkálatokat, melyek a kormányzat, az EU és a közutas társaság finanszírozásával megvalósultak, illetve folyamatban vannak. A korszerűsítés nagyon fontos a helyiek, valamint a turisták érdekében egyaránt. Ráadásul a közelgő nemzetközi kerékpáros verseny is több szakaszt érint, így emiatt is lényegesek a felújítások.

Gőzerővel dolgoznak a munkagépek a 71-es számú főút Aszófő, Tihany közötti szakaszán, mely a közutas társaság beruházásával újul meg, 900 méteren

Fekete János, a Magyar Közút Zrt. Veszprém megyei igazgatója a fejújításokról elmondta, a 71-es főúton az Aszófő, Tihany közötti, 900 méteres szakasz a közutas társaság beruházásával újul meg. Megkezdődtek a Magyar falu program (Mfp) támogatásával történő munkák is, és ennek köszönhetőn korszerűsödnek az alsóbbrendű utak. Ez történik Alsóörsnél, ahol a 71-es számú főúttól kezdődően Lovason át, Felsőörsig korszerűsítik az utat. A burkolatot felmarták, nemsokára aszfaltoznak. Az Mfp támogatásával korszerűsítik a Veszprém, Balatonalmádi közötti szakaszt, és ilyen forrásból kezdik meg április elején Tihanyban, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézettől a móló felé vezető úton a munkát. Rendelkezésre állnak uniós támogatások is, ebből a félszigetnél egy összekötő út három kilométeres szakaszon újulhat meg, és korszerűbb lesz a település úthálózata is.

Tósoki Imre, Tihany polgármestere üdvözölte, hogy uniós támogatásból megújulhat a belterületi, 60 éve épült Kossuth utca, illetve a futballpályától a révig vezető rész. Ez az utca, ahol felújították a vízhálózatot is, így teljes egészében korszerűbb lesz. -Külön öröm számunkra, hogy a vízparti útszakasz nagy része is megújul az idegenforgalmi szezonra, fogalmazott. A tájékoztatón részt vett Andorfer Katalin, Aszófő alpolgármestere is.