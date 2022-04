Maximális hitelösszeg a lakáshiteleknél

Ahhoz, hogy egy lakást hitelre meg tudjunk venni, szükségünk lesz sajáterőre. A sajáterő nagyságával már a hitelfelvétel előtt tisztában kell lennünk, mert rendelkeznünk kell ekkora megtakarítással ahhoz, hogy fel tudjuk venni a lakáshitelt.

Az igényelhető lakáshitel legmagasabb összegét a jövedelmünk és a megvásárolni kívánt lakás forgalmi értéke határozza majd meg. A bankok az ingatlan értékének legfeljebb 80 százalékáig adnak hitelt, de az a százalék akár 40-re is lecsökkenhet az ingatlan földrajzi elhelyezkedése, és a pénzintézet hitelezési politikája miatt. A nyolcvan százalék tehát a maximum, a százalék pedig függ attól, hogy a megvásárolni kívánt lakás a fővárosban vagy egy vidéki nagyvárosban található, esetleg egy vidéki kisebb településen. A főváros kerületei között is van különbség a pénzintézeteknél, és azt is tudnunk kell, hogy magasabb hitelezési százalékot engedélyeznek a nagyvárosokban, mint egy kistelepülésen. Egy vidéki településen gyakran csak a lakás értékének 40-50 százalékát hitelezik meg, a főváros egyes kerületeiben elérhetjük az akár 80 százalékot is.

A Jövedelemarányos Törlesztési Mutató határozza meg, hogy a fizetésünk hány százalékáig lesz terhelhető a törlesztőrészletettel. A szabályozás nem engedi, hogy 500 ezer forint nettó havi fizetés alatt 50 százaléknál jobban megterheljék a jövedelmünket, és 500 ezer forint nettó havi jövedelem felett is csak 60 százalékos terhelhetőségre van lehetőség. Ez a szabály azonban módosulhat a hitel típusától függően, lakáshiteleknél például ennél kisebb terhelés a megengedett, és az is fontos, hogy a pénzintézetek gyakran ennél szigorúbb szabályokat alkalmaznak. A JTM tehát meghatározza a maximális törlesztő részletünk nagyságát, és így a felvehető lakáshitelünk legnagyobb összegét is. Ha pontosan tudni akarjuk, hogy mekkora lakáshitelre vagyunk jogosultak, a banknavigator.hu szakértő weboldalon található lakáshitel-kalkulátor a segítségünkre lehet. A kalkulátor segítségével gyorsan és egyszerűen találhatjuk meg a számunkra legjobb lakáshitelt. És ki sem kell mozdulnunk otthonról.

Kizáró okok – amikor nem kaphatunk lakáshitelt

Ha negatív adósként szereplünk a KHR negatív adóslistáján, akkor a pénzintézet nem fog nekünk lakáshitelt adni. A KHR-ben azok kerülnek be negatív adósként, akik az előző hitelük valamelyikét nem fizették vissza, vagy késtek a részletekkel. Ezt a pénzintézetek minden igénylésnél vizsgálják, és mivel a KHR-ben szereplők kockázatos adósnak számítanak, így elutasítják a hiteligénylésüket.

A jövedelmünknek is igazolhatónak és rendszeresnek kell lennie. Problémás lesz a külföldi jövedelem, a készpénzben kapott fizetés, és az is, ha a hiteligénylőnek KATA szerint adózó vállalkozása van. A munkaviszonyunk hossza is lényeges, és az is, hogy nem lehetünk próbaidőn, és felmondás alatt sem állhatunk. Vannak másodlagos jövedelmek is, mint a GYES és a GYED. Ezeket a pénzintézetek önállóan nem fogadják, csak kiegészítő jövedelemként, és az is előfordul a pénzintézetek eltérő hitelezési gyakorlata miatt, hogy a másodlagos jövedelmünket egyáltalán nem veszik majd figyelembe.

Támogatott lakáshitelek

Hitelfelvétel előtt érdemes utánajárnunk, hogy milyen állami kamattámogatott hitelre lehetünk jogosultak. Milliókat takaríthatunk meg ugyanis ezekkel a támogatásokkal.

A Babaváró hitel nem is lakáshitel, hiszen szabadon felhasználható, az igénylők nagy része mégis ingatlanvásárlásra használja fel. A Babaváró hitel gyerek vállalása esetén akár húsz évig kamatmentes lehet, és a hozzáértők számítása szerint több millió forinttal kell kevesebbet fizetnünk, mintha piaci lakáshitelt vettünk volna fel.

A CSOK és a falusi CSOK egy vissza nem térítendő állami támogatás a családosoknak. Meglévő és vállalt gyerekre is igényelhető és mindkettő mellé kaphatunk kamattámogatott CSOK hitelt is, aminek a 3 százalékos kamata sokkal kedvezőbb a piaci lakáshitelek kamatánál.

A Magyar Nemzeti Bank Zöld Otthon programja 2021. október 4-én indult el. A program keretében 70 millió forint zöld hitelt kaphatunk új lakás vásárlásra, akár 25 évre, végig fix 2,5 százalékos kamattal. Ha a zöld hitel mellé CSOK hitelt is igényelünk. A CSOK hitel ilyenkor kamatmentessé válik, így még kedvezőbb feltételekkel juthatunk lakáshitelhez. Nagyon lényeges a körültekintő tájékozódás a hitelfelvételünk előtt. Ha jogosultak vagyunk állami támogatásra, akkor meg kell fontolnunk, hogy igényeljük-e azt.

A kamatozásról és a kamatperiódusról

A lakáshitelek kamata annál nagyobb, minél hosszabb a kamatperiódus. A magasabb kamat hosszú futamidő esetén jelentős többlet terhet jelent a számunkra, mégis át kell gondolnunk, mielőtt egy rövidebb kamatperiódus mellett döntünk, mivel az alacsonyabb költség magasabb kockázattal jár. El kell döntenünk, hogy az alacsonyabb törlesztő részlet a fontosabb a számunkra vagy a biztonság. Fix kamatozás esetén ugyanis a futamidő végéig nem változik meg a törlesztő részletünk.

Nem minden lakásra kapunk hitelt – a megfelelő ingatlan kiválasztása

A kiválasztott ingatlanra nem mindig ad hitelt a bank. Az ingatlannak belterületen kell állnia, lakhatónak és piacképesnek kell lennie. Előfordulhat, hogy a megvásárolni kívánt ingatlant annyira piacképtelennek tartja a bank, hogy elutasítja a hiteligénylésünket. Ez főleg vidéki kistelepülésen fordulhat elő.