A konferenciasorozat célja a fenntarthatósághoz és körforgásos gazdasághoz kapcsolódó aktuális kérdéskörök bemutatása és megvitatása a megújuló energiák, hulladékgazdálkodás, víztechnológiák, valamint a jövő városainak fejlesztése és a fenntartható turizmus témaköreiben. A megnyitón Fehérvölgyi Beáta, a Gazdaságtudományi Kar dékánja köszöntőjében kiemelte, a turizmus egy kiemelten fontos gazdasági ágazat, Magyarországon a GDP 10 százalékát adja, tehát az autóiparral vetekszik. – Amiről keveset szoktunk beszélni, az az, hogy a turizmus egy nagyon környezetszennyező ágazat. Többek között emiatt is elkezdtünk évekkel ezelőtt a fenntarthatóság és a turizmus kapcsolatával foglalkozni – tette hozzá a dékán. A "Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia-központ létrehozása a Pannon Egyetemen” projekten belül nagy hangsúlyt fektetnek a partnerekkel együtt a Balaton négy évszakossá tételére és a balatoni turizmus segítésére, vizsgálatára. Fehérvölgyi Beáta elmondta, noha a fesztiválokon főként a látvány és a kényelem élvez prioritást, azon dolgoznak, hogy az élményeket nem csorbítva a fenntarthatóságot a szervezők és a résztvevők irányából is tudatosabbá tegyék. Emellett a GreenLike szemléletformáló projekt segítségével a hétköznapokban, fiatalok számára is érdekes programelemekkel hívják fel a figyelmet a környezettudatosságra.

Lukács Pál, a Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Fenntarthatósági Kompetencia Központ szakmai vezetője szerint a turizmus (ahogyan az autóipar is) az emberi mobilitáshoz tartozik, ezáltal az emberek nem szívesen fogadják el, ha ebben a tevékenységükben korlátozni próbálják. – Az utóbbi időszak alaposan megkavarta a világgazdaság állóvizét. Ha egy rendezvényt szervezünk, igyekeznünk kellene, hogy a helyi közösségekre, a helyi termelőkre nagyobb figyelmet fordítsunk, nemcsak azért, hogy a lokális közösséget erősítsük, hanem mert így észszerű. A kompetencia-központ öt fő irány mentén dolgozik, és ezzel illeszkedően tartjuk a konferenciasorozatunkat, melynek a mostani is a része. Még két konferencia illeszkedik a sorozathoz, április 28-án a fenntartható hulladékgazdálkodás, illetve május 18-án a fenntartható városfejlesztés lesz a témánk – tette hozzá Lukács Pál.

A turizmus és városfejlesztés azok a területek, ahol az aktív lakossági tudatformáláson keresztül olyan szervezési és műszaki megoldások, tananyagok, intézkedési csomagok hozhatók létre, amelyek mindkét terület fejlesztéseinek, tevékenységeinek környezetre gyakorolt negatív hatását jelentősen csökkenthetik. A projekt nagyon fontos eredménye a Pannon Egyetem fenntarthatósági szakterületeken létrejövő, megújuló és felépülő olyan új kompetenciái, amelyek az oktatás új fenntarthatósági szemléletet magában foglaló alapokra helyezése mellett a nemzetgazdasági szereplőkkel, azaz az iparvállalatokkal való jövőbeli közös kutatás-fejlesztés-innovációs tevékenységek lehetőségét is megalapozzák.