-Soha nem látott kihívás elé állította a magyar fuvarozói szektort, amikor március közepén megszűnt az üzemanyagot érintő árszabályozás, az úgynevezett ársapka. A helyzet egyik percről a másikra megváltozott, az új szabályok nem védik meg a magyar fuvarozókat, akik így csak piaci áron tankolhatnak. Ahhoz, hogy az ágazat dolgozói talpon maradjanak, elengedhetetlen az áremelés, melyhez az is szükséges, hogy egységesen lépjenek fel, fogalmazott Happ Olivér. Felidézte, miután márciusban kormányrendeletben módosították az üzemanyag-vásárlás szabályait, hatalmas sokk érte a magyar fuvarozói és megbízói szektort. A rendelet értelmében kitiltották a nagyobb, 7,5 tonna feletti járművek nagy részét a benzinkutak sima kútoszlopairól, illetve a 3,5 tonna feletti külföldi járműveket azzal, hogy azokat csak nagynyomású kútoszlopon lehet megtankolni, továbbá csak piaci áron, tehát nem ársapkával 480 forintért. -Egyik pillanatról a másikra változott meg a helyzet, amikor megtörtént a bejelentés, hogy teherautók nem tankolhatnak üzemanyag-ársapkával a kutakon. Így a költségek minden fuvarozónál emelkedtek, nem maradt más megoldás, mint a lehető leghamarabb be kell építeni ezeket az árakat, és ezt tanácsoljuk a többi fuvarozó cég számára is, mondta Happ Olivér. Szerinte most kiemelten fontos, hogy egységesen lépjenek fel a piacon. Kifejtette, ha a hazai fuvarozói vállalkozások talpon akarnak maradni, akkor mintegy húsz százalékos árnövekedést kell érvényesíteniük.

A cégtulajdonos megjegyezte, 20 százalékos áremelést kezdeményeztek az ügyfeleiknél, mert ez az üzemanyag áremelkedés az összköltségükben éppen 20 százalékos növekedést jelentett. A piaci visszajelzés szerint az ügyfelek ezt elfogadják. Mindenki ismeri a helyzetet, amit az infláció és az orosz–ukrán háború eredményezett. Happ Olivér elmondta, naponta 15-20 kamionnal most is járnak Ukrajnába, de csak Munkácsra, így elkerülik a háborús övezetet. Kiemelte, nem látni még, hol lesz vége a drágulásnak. Friss hírek szerint a Magyar Nemzeti Bank hét százalékos inflációval számol, rövidtávon a háború, középtávon az infláció jelenti a nagyobb kockázatot, így az árstabilitást kell előtérbe helyezni. Hozzátette, a környező országokban még magasabbak az üzemanyagárakat, ezért is volt itthon üzemanyaghiány, mert a tranzitforgalom nálunk tankolt, melynek most mi vagyunk a kárvallottjai. Sajnos a tendencia azt mutatja, az árak nem lesznek alacsonyabbak. Sőt, a háború változtathat ezen, akár drágulás is várható, az olajár esésére nem lehet számítani. A társaságnál megoldásként azt alkalmazzák, hogy függetlenül az üzemagyag ártól megállapítanak egy fuvardíjat, amit minden héten korrigálnak az üzemanyagár mozgásával. Ezt mindenkinek ajánlják a gazdaságban, mert kétoldalú védelmet nyújt: érinti a megrendelőt és a fuvarozókat. Még mindig adódnak üzemanyag ellátási problémák, néhány benzinkúton időszakos hiány van, de ez mindössze egy-két napos csúszást eredményez.

Képalá.: Happ Olivér cégtulajdonos: A talpon maradásért egységes fellépéssel, húsz százalékos áremelésre van szükség a fuvarozói szektorban

Fotó: veol.hu/Horváth László küldi ma délelőtt