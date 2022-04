Az Otthon Centrum I. negyedéves felmérése szerint idén 278 projektben 6550 lakás épül a 23 megyei jogú városban, a kínált lakások átlagos négyzetméterára pedig 757 ezer forint. Ebben a negyedévben 42 új projekt indult el. Soóki-Tóth Gábor elemzési vezető elmondta, a projektek számában nem történt változás, ahogy az újonnan indult beruházások száma is megegyezik az egy évvel korábbival. Az épülő lakások száma azonban 1200-zal kevesebb, míg a kínálati négyzetméterár 18 százalékkal magasabb, mint 2021 első negyedévében volt.

A projektek számát tekintve Debrecen (45), Szeged (38), Pécs (26) a sorrend. A lista a korábbihoz képest változást mutat, ugyanis Győr lecsúszott a dobogóról, most a negyedik. De nem csak a beruházások mennyiségében, a lakásszámok terén is változás állt be egy év alatt, hiszen Debrecen ebben a szegmensben is listavezetővé vált 1050 épülő lakással. Szeged pillanatnyilag a második (1000), míg Kecskemét feljött a harmadik helyre (715). Győr ebben a mutatóban is a negyedik lett.

Nem csak a lista elején, a végén is változott a sorrend, ami a piaci igények pulzálását mutatja: Szolnokon indult a legkevesebb projekt (2 darab), míg a legkevesebb lakás kivitelezése Békéscsabához köthető (33 darab). Salgótarjánban és Dunaújvárosban továbbra sem indult el legalább négy­lakásos beruházás.

Ugyancsak változott a négyzetméterárak rangsora, a sokáig második Veszprém átlagosan 988 ezer forintos négyzetméterárral megelőzte Debrecent. A hajdúsági régió­központban 918 ezer forint volt az átlagár. A további sorrend Sopron (889 ezer forint), Szeged (783 ezer forint), Győr (781 ezer forint) egy négyzetméterre vetítve. A legolcsóbb város Eger 558 ezer forinttal négyzetméterenként.

Ugyanakkor az OC elemzési vezetője megjegyezte, az év első negyedévében sok projekt, összesen 42 indult el a megyei jogú városokban: ezekben együttesen 600 lakás kivitelezése kezdődött el. Az értékesítés alatt álló projektekben majdnem 350 lakás épül, míg több beruházás már a tervezési fázisnál tart, és az értékesítés rövid időn belül elkezdődik. Az első negyedévben Debrecenben és Szegeden indult el a legtöbb projekt, egyaránt hét-hét.

A bizonytalanabbá váló gazdasági helyzet miatt a vevőjelöltek könnyebben lemondanak a nyaralóvásárlásról – ez már az ingatlan.com legújabb elemzéséből derül ki, amely több mint 50 ezer hirdetés alapján mutatja be a nyaralók iránti kereslet alakulását.

– A legfrissebb adatok arra utalnak, hogy luxuscikké váltak ezek az ingatlanok. A koronavírus-járvány utóhatásai, a felgyorsuló infláció, az emelkedő kamatok, az Ukrajnában zajló háború miatt kedvezőtlenebbé váltak a gazdasági kilátások, így a nyaralóvásárlást fontolgatók egy része egy időre lemondott erről. Azt látjuk, hogy a nyaralók iránti kereslet fordított irányban mozog a lakáshitelkamatok alakulásával. Utóbbiak fokozatos növekedésével párhuzamosan idén egyre kevesebben érdeklődtek a nyaralóövezetekben fekvő ingatlanok iránt tavaly­hoz képest – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. – Somogy, Veszprém és Zala megye Balaton-parti településein éves összevetésben 39-51 százalékkal csökkent a kereslet 2022 első negyedévében. A Velencei-tó melletti települések közül Gárdonyban és Velencén 37 és 28 százalékos volt a visszaesés. A Tisza-tónál lévő nyaralóövezetben pedig 9-58 százalékos csökkenés látható ebben az évben.

A keresletcsökkenés azonban egyelőre nem látszik a kínálati négyzetméterárakon, azok ugyanis emelkedést mutatnak. Siófokon például egy év alatt 47 százalékkal 1 millió forint fölé kerültek az átlagos négyzetméterárak. A déli parton Szántód, Zamárdi, Balatonföldvár és Balatonszemes az a település, ahol az átlagos négyzetméterárak szintén meghaladják a milliós lélektani határt. A déli part legolcsóbb települése Balatonkeresztúr 587 ezer forintos négyzetméterenkénti átlaggal. Az északi part milliós toplistájába tartozik Alsóörs, Balatonakarattya, Balatonfüred az átlagos négyzetméterárak alapján, illetve az egész Balaton legdrágább települése Tihany. Itt négyzetméterenként átlagosan 1,8 millió forintot kell fizetni egy eladó lakásért, házért vagy nyaralóért. A legolcsóbb északi parti település Szigliget 524 ezer forintos átlagárral.

– A Balaton-parti települések összes eladó lakóingatlanát figyelembe véve a déli parton 47 százalékos, az északi parton pedig 20 százalékos volt az áremelkedés éves szinten, de ez nem csak a drágulásnak köszönhető. Magasabb árakat okoz az is, hogy a Balaton partján tavalyhoz képest jóval több új építésű ingatlan szerepel a kínálatban. Mivel az új ingatlanok 30-40 százalékkal drágábbak a használtakhoz képest, így ezek még feljebb húzzák az átlagot – tette hozzá a szakértő.

A hitelfelvétel főbb szempontjai

Márkahűség, egyszerű és gyors ügyintézés, kedvező törlesztőrészlet, ezek a meghatározó szempontok azoknak az ügyfeleknek, akik lakásvásárlási, otthon­teremtési céljaik eléréséhez hitelt is igényelnek. Az OTP Bank megbízásából készült kutatás eredményeiből az is kiderült, hogy jelentősen felértékelődött az ügyfelek kényelmét, a folyamatok felgyorsítását szolgáló innovatív megoldások szerepe a lakás­hitelezésben.