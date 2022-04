“Az ingatlanegyüttes 3 épületből áll, mely közül a 120m2 lakás 2 szinten helyezkedik el: szülői hálószoba, tágas nappali amerikai konyha étkezővel, 2 fürdőszoba+ wc, külön tagolt teraszok, kültéri Niagara jacuzzi, ahonnan a Balaton varázslatos csillogásában gyönyörködhetünk.

Továbbá csatlakozik 150 nm földszint ahol a kereskedelmi egység került kialakításra: vendégtér, raktár, kiszolgáló egységek, fedett- és nyitott terasz található amelyek, méretben eltérőek. Az ingatlanhoz garázsok és autóbeállók is tartoznak kiépített parkolóval a vendégek részére. A harmadik épület 50m2 lakás, mely jelenleg (teljes átépítés, korszerűsítés alatt van) a Balaton felé tájolt terasszal. A jelenleg is jól prosperáló vendéglőként üzemelő ingatlant újra gondolás alapján apartmanházra is fejleszthetjük, minden feltétel adott. Az ingatlan a Balaton partján egyedülálló, hiszen hasonló kategóriájú étterem és akár leendő szálláshely nem található.

A ház, illetve az üzlethelyiségek külön helyrajzi számon levő telken kerültek megépítésre, szintén külön helyrajzi számot képvisel a parkoló.[...]”





