Rekord idő, fél év alatt készült el az összeszerelő üzem, ahol a következő nagy beruházás egy automatizált raktár megépítése lesz majd. A jelenleg 102 főt foglalkoztató cégnél azt tervezik, hogy ez év végére 250 -re emelik az alkalmazottak létszámát.

A hivatalos üzemmegnyitón Franz Mathi, a KNAPP működésért felelős igazgatója elmondta, hogy 2020 nyarán döntöttek a cég termelési kapacitásának a bővítéséről, melyet egy gyors telephelykiválasztási folyamat követett. A világ több részéről, összesen 49 lehetséges opció közül választották végül a nemesvámosi telephelyet. A döntésüket megkönnyítő pozitívum volt: a gördülékeny kormányzati támogatási rendszer a HIPA-n keresztül, valamint a kedvező adózási környezet, a helyi önkormányzat és polgármester támogató hozzáállása, illetve a település gyors megközelíthetősége Grazból.

Magyar Leventét Jörk Bergmann ügyvezető igazgató vezette körbe az üzemben

Forrás: Molnár Sándor/Napló

A megnyitón részt vett Magyar Levente parlamenti államtitkár is. A Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese köszöntőjében megjegyezte, hogy az elmúlt évek majdnem minden tavaszán sor került hasonló gyáravatókra, ami azt jelenti, hogy a magyar gazdaság nem lassult le. Felhívta a figyelmet arra is, hogy bár a nemzetközi közeg nem kedvez a gazdaságnak, de nem szabad elkényelmesedni. Nem vehetjük természetesnek azt, hogy van egy osztrák vállalat, amely sokezer főt foglalkoztat, a legmodernebb technológiával dolgozik és egynapon elhatározza, hogy egy új gyártóegységet hoz létre valahol a világban, és pont hazánkat, esetünkben Veszprém megyét választja. Ne vegyük magától értetődőnek ezt, és köszönjük meg azoknak a gazdasági szereplőknek a teljesítményét, akik lehetővé tették a magyar gazdaság megerősödését, ami idevonz egy ilyen minőséget képviselő céget – jegyezte meg a Knapp üzemnyitása kapcsán. Kitért arra is, hogy a kormány folytatni szeretné az infrastruktúra fejlesztését, a gazdaság versenyképességének javítását, az adórendszert tovább egyszerűsítenék, és szeretnék csökkenteni az adókat, illetve a munkavállalók terheit, hogy más hasonlóan kiváló cégek is hazánkban találjanak otthonra. Hozzá tette még, hogy a külföldi befektetőket segítő prakszisában ilyen még nem fordult elő, hogy egy kiüresedett gyártó csarnokot infrastruktúrával és menedzsmenttel együtt vegyen át egy kiváló új beruházó, mint ahogy történt Nemesvámoson.

Magyar Levente miniszterhelyettes a KNAPP nemesvámosi üzemmegnyitóján

Forrás: Molnár Sándor/Napló

Sövényházi Balázs polgármester köszönte, hogy a Knapp 20 országból Magyarországot, és azon belül Nemesvámost választotta. Köszönte a kormánynak azokat a támogatásokat, amelyeket a cégcsoportnak nyújtott, mert ezzel megvalósulhatott egy álom. Hiszen az MTD bezárásával 500 munkahely elveszett a településen, de most egy olyan - a munkavállalókat becsben tartó - cég érkezett Vámosra, amely újra 500 munkahelyet teremt majd. Szívből gratulált ahhoz is, hogy a tavaly júliusi adás-vételt követően, már 2022 január 18-án, rekord sebességgel beindult az üzem. Megerősítette azt is, hogy a cég számíthat az önkormányzat együttműködésére. A nemesvámosi munkavállalók nevében külön köszönte Ovádi Péter közbenjárását, aki a segített a kapcsolatfelvételben a külügyminisztériummal és a HIPA Nonprofit Zrt-vel ( Hungarian Investment Promotion Agency ).