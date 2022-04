Egyáltalán, hogy lesz valakiből „ingatlanos”? A GDN Pannon Ingatlaniroda egyik tulajdonosával, Keszthelyi Judittal beszélgettünk a szakma szépségeiről, kihívásokról és toborzásról.

Mit csinál pontosan egy ingatlanszakértő?

– Az ingatlanszakértői munka komplexitást igényel. Mit értek ez alatt? A köztudatban sajnos gyakori, hogy azt gondolják, az „ingatlanos” feltesz pár képet az internetre és lekaszálja a rengeteg munkadíjat. Természetesen van ilyen is, nem mondom, hogy nem találkoztam ilyen „kollégával” a szakmában. Ingatlanirodáinkban egy ügylet kapcsán, ami akár eladás, akár bérbeadás, mi végig vezetjük az ügyfelünket az értékesítés teljes folyamatán, kezdve azzal, hogy közösen megfogalmazzuk ügyfelünk célját, hogy miért akarja eladni az ingatlant, és sokszor a továbblépés folyamatát is közösen gondoljuk át és oldjuk meg. De az adásvételi szerződésen is részt veszünk, vagy a közmű órákat leolvassuk és átíratjuk, ha szükséges. Tehát a birtokbaadásig fogjuk az ügyfelünk kezét, amiért hálásak, mert az emberek zöme rutintalan ezekben a folyamatokban. Szükség van tehát műszaki, gazdasági, némi jogi ismeretre is, de a GDN Pannon Ingatlan irodáinkban az etikett és a kommunikáció fejlesztése is benne van a képzéseink anyagában. Összességében azt gondolom, hogy biztonságot adunk mindazoknak, akik ezt igénylik.

Miért lehet vonzó pálya egy munkavállaló, akár pályakezdő számára az ingatlanszakértői munka?

– Vonzónak nevezhető a kötetlen munkaidő és a magas fizetés, valamint az önállóság, hogy a főnök nem mondja meg a „tutit”, ezt kedvelik a fiatalok.

Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie egy jelöltnek? Kiből válhat igazán jó ingatlanszakértő?

– Előző kérdésére visszatérve igen, a kötetlen munkaidő és a magas fizetés, az önállóság, hogy a főnök nem mondja el a „tutit”, vonzóak, csakhogy ezekhez szükséges rendelkezni olyan dolgokkal is, mint alázat, hűség, elfogadás, kitartás, szorgalom, elkötelezettség, lojalitás, pozitív gondolkodás. Nem szeretek általánosítani, de az Y és a Z generáció számára némely tulajdonság eléggé ismeretlen. Sajnos a magyar iskolák zöme versenyistálló, ahol nem tanulnak emocionális intelligenciát, nem az életre nevelik a gyerekeket. Nekem küldetésem a fiataloknak mentális értékeket adni. Hiszem, hogy a magyar fiatalok zöme tehetséges és nagyon értékes, nagyon szeretek velük dolgozni és fejleszteni képességeiket.

Milyen előképzettségekre van szükség az állás betöltéséhez?

– Erre azt is mondhatom, hogy érettségi, de ennél ez sokkal bonyolultabb. Nálunk 2 körös állásinterjú van, melyen vizsgáljuk, hogy a jelentkező a DISC alapján (személyiség teszt) milyen típusba sorolható. A személyes találkozón kompetencia-vizsgálat történik, nézzük, hogy milyen a stressz és kudarctűrő képesség, és nagyon fontos, hogy pozitívan gondolkodik-e a jelentkező, vagy hogy tud-e és főleg, hogy akar-e csapatban gondolkodni. Kínosan ügyelek rá, nehogy korpa kerüljön a búza közé, nehogy olyan ember kerüljön a csapatba, aki aztán rombol és kárt tesz nálunk, akár a csapatszellemet illetően, akár az ügyfeleknél. Irodáink megítélése jó az ügyfeleink körében, ezt egy hozzánk csatlakozónak is értenie kell, és vigyázni erre a közösen kinevelt értékünkre.

Miben tud mást nyújtani a GDN Pannon Ingatlan a konkurens irodákhoz képest, ha valaki úgy döntene, hogy Önöknél szeretne ingatlanszakértőként dolgozni?

– Amit a mi cégünk nyújtani tud a nálunk dolgozó Munkatársaknak, hogy jó hangulatban, vidáman, remek, segítőkész közösségben tudnak segíteni családoknak megoldani aktuális élethelyzetüket úgy, hogy közben uniós fizetést tudnak hazavinni. Több olyan Munkatársunk van, akit külföldről hoztam haza. Folyamatos szakmai képzésben részesülnek mind általunk, mind neves coachok által. Cégünknek van jövőképe, folyamatos az innováció, a jutalmazási rendszerünk szerintem egyedülálló, ezek, amik miatt leginkább szeretnek nálunk dolgozni. Azt gondolom, hogy főként ezek különböztetnek meg bennünket a konkurens irodáktól. Kizárjuk a negatív dolgokat, politikamentesek vagyunk. Nagy mondásom, hogy: Lehet dolgozni röhögve, vagy hörögve, döntés kérdése, hogy melyiket választod!? Mi az első mellett tettük le a voksunkat.





