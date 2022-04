Baráth Sándor hegyközségi elnök, aki vezette a versenyt, lapunknak egyebek mellett elmondta, a Nagy-somlói borvidék Magyarország legkisebb történelmi borvidéke. Szerepe, ismertsége, elismertsége azonban messze túlszárnyalja méretét. Évtizedek óta a nagy nemzetközi borversenyek legjobbjai között szerepelnek az itt készült borok. A természeti adottságai és jellegzetes fajtaválasztéka mellett a termelési és együttműködési kultúra is részese a kiválóságnak. A válságokra, a kihívásokra a borvidék válasza mindig a minőségfejlesztés volt. Ennek egyik eszköze a minőségi kontroll, az úgynevezett vakkóstoláson összemért borok rangsorolása, a legjobbak példakénti bemutatása, ahogy a mostani versenyen is történt.

Az elnök felidézte, már 1986 óta megrendezik az említett borvidék évenkénti borversenyét, de Somlói Borgála néven nem régóta szerepel.

Baráth Sándor arról is beszélt, hogy ezúttal 78 minta érkezett, amelyet 17 zsűritag bírált. A bírálók összesen három csoportot alkottak. Az egyes csoportokban megközelítőleg fele-fele arányban vettek részt helyi borászok, míg a zsűri másik felét más borvidékek, illetve a hatóságok szakértő képviselői alkották. Mivel a borvidék jellemzője a hosszabb érlelés, így a minták jelentős részét a 2021-es évjáratú tételek alkották, de neveztek 2021-es, és a hosszú eltarthatóságot is megmutatva 2015-ös évjáratú bort is. Szintén a borvidékre jellemző fehérborok voltak túlsúlyban, így a juhfark, az olaszrizling, a furmint és a hárslevelű. Csupán egy vörös- és két rozébor vett részt a versenyben.

- A sikeres és méltán egyre népszerűbb borvidék számára a sok nemzetközi elismerés piaci szempontból nagyon fontos, de a továbbfejlődést önmagukhoz mérten is produkálni kell - fogalmazott a verseny elnöke. Hozzátette, erre képes is a Somló és a nagy számban itt dolgozó felsőfokú végzettségű szakember. A borvidék múltja impozáns, de az eredményeket látva a jövője is biztató. A most bírált borok is nagy valószínűséggel remekül fognak szerepelni a nemzetközi borversenyeken, így a somlói nedűk továbbra is kitűnő hírét keltik a világban a magyar borászatnak. A verseny eredményét nemsokára egy ünnepségen hozzák nyilvánosságra.