A Veszprémi Szakképzési Centrum rendezvényét azért hívták életre, hogy népszerűsítsék az intézmény iskoláiban elérhető szakmákat – mondta el Kavalecz Gábor, a Veszprémi Szakképzési Centrum főigazgatója.



A Jendrassik–Venesz Technikumban szombaton dél­előttől délutánig közel hetven programmal készültek a Szakmaszombat nevű rendezvényen. Kiállított a centrumhoz tartozó hét középiskola – öt veszprémi, egy-egy ajkai és balatonfűzfői –, valamint több vállalkozás is kitelepült. Kavalecz Gábor, a Veszprémi Szakképzési Centrum főigazgatója kiemelte, az érdeklődőkkel a szakmák mellett a szakképzést érintő változásokat is igyekeztek bemutatni. A gazdag programkínálat részeként a sportcsarnokban a rendészeti szakma képviselői tartottak önvédelmi bemutatót, a közgazdasági iskola gazdasági témájú játékokkal készült, míg az ipari iskola kézműves-foglalkozást tartott. A vendéglátás-turizmus ágazathoz kötődő szakmákat három iskola közösen mutatta be, a sminkteremben divatbemutató várta az érdeklődőket, míg az új tanműhelyben hegesztő- és járműfényező szimulátor is a diákok rendelkezésére állt. A programot – amelyet legközelebb októberben szeretnének megszervezni – veteránautó-kiállítás, kulturális műsorok és gyermekeknek szóló játékok is színesítették.

Szabó Péter oktató megmutatja, hogyan kell hibakódot kiolvasni Fotó: Pesthy Márton/Napló



Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntőjében kiemelte, a szakképzés intézményrendszere és a szakmák is átalakultak az elmúlt években, ezért is fontosak azok a rendezvények, amelyeken tájékozódhatnak a kínálatról a diákok. Hozzátette, évről évre új szakmák jelennek meg, amelyhez igazodnia kell a pályaválasztás előtt álló fiataloknak, valamint a technológiai fejlődés miatt a munkahelyek is gyors változáson esnek át. Az elnök méltatta a közelmúltban átadott Szakipark – Iparos Park beruházást, amely európai összevetésben is kiemelkedő feltételeket teremt a diákoknak a képzésben.