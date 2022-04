Futóhamvaska 650, szintén 650 a futópetúnia, évelő sziklakerti kristályvirág pedig 550 forint, míg a csüngő angyal muskátli, majd kétszer ennyi, hiszen 1000 forint.

- Az emberek most mondhatni mindent visznek, évelő virágokat csakúgy, mint az egynyáriakat – válaszolta a Napló érdeklődésére a balatonöszödi Csóka Irén őstermelő, akinek ottjártunkkor alig volt egy szabad perce, ugyanis folyamatosan érkeztek a vevők a hatalmas virágos pulthoz, ahol természetesen kérdeztek is. A növények ví zigényéről csakúgy, mint a változatos, néha szélsőséges időjárást tűrő virágokról is.

- Hajnali 3-kor kelünk, idén 30 éve, hogy virággal foglalkozunk- folytatta. - Az árak minimálisan emelkedtek, ami muszáj volt, hiszen a föld, a cserép és, hogy mást ne mondjak a segítők munkabére is drágult, magasabb lett.

Megtudtuk: a most nevelt muskátlikat tavalyi földbe ültették, amihez egy 200 literes zsák föld 4500 forint volt. Ha most szeretnének rendelni ugyanebből a földből – hasonló kiszerelésben - , már csak dupla áron tudnának hozzájutni. Az ültető cserép is a kétszeresére emelkedett. Azonban egyelőre nincs beépítve az árba, a muskátlit is tavalyi árakon kínálják.

Az eladó szerint jövőre gondban lesznek, hiszen kétszer ennyiért nem tudják majd megvenni (vagy nem akarják) a vevők. Ha megszeretnének tartani egy náluk segédkező munkást, 1200 forintos órabérrel már nehéz dolguk van és lesz, így emelniük kell nekik is. Már, ha találnak embert.

- A vevő érthetően árérzékeny, azonban a virágot nem kell mindennap megvenni, mint a kenyeret, vagy a tejet – mutatott rá.