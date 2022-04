Ahogyan arról lapunkban beszámoltunk, a Zöld Busz Program keretében öt MAN Lion's City E szóló elektromos autóbusz érkezik Veszprémbe 2022. május végén. A társaság közösségi oldalán arról számolt be, a napokban ellátogattak a lengyelországi gyárba, hogy kipróbálják az új járműveket. A MAN új elektromos városi autóbusza Magyarországon először a V-Busznál áll forgalomba, jellegében megegyezik a már beszerzett szóló és csuklós dízelmeghajtású típusokkal. A járműről azt írták, egy akkumulátortöltéssel több mint 400 kilométert tud megtenni, és a hatótávolságot tovább növeli a fékezéskor visszanyert energia. Emellett a városi autóbuszokban újdonságnak számító biztonsági felszerelésekkel érkezik a busz, például holttérfigyelő rendszerrel, és kiemelt szerepet kap a járműnél a gyalogosok védelme is. Az új e-buszban a közúti jelzőtáblákat és sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer és a sávelhagyásra figyelmeztető funkció is megtalálható lesz, jegyezték meg.