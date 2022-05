Együtt a nyugati part legjobbjai 6 órája

A West of Balaton idén is kedvezményekkel csábítja a térség vendégeit

Idén is folytatódik a „West of Balaton – Együtt a nyugati part legjobbjai” elnevezésű együttműködés. A kedvezményrendszer most már hét helyszínt ölel fel, Keszthelytől Zalakarosig.

A sajtótájékoztató résztvevői szerint jó szezon várhat a térségre, (b-j) Bogdán Amanda, Pálinkás Róbert, Puskás Zoltán, Nagy Bálint, Juhász Szabolcs, Novák Ferenc, dr. Holléné dr. Mándó Zsuzsanna és Kepli József János Forrás: Péter B. Árpád

A nyugat-balatoni régió öt legjelentősebb turisztikai szolgáltatója erre az évre is kölcsönös kedvezményeken alapuló kampányt indít június 1-jétől, amelynek lényege, hogy aki egy helyszínt felkeres, a többit 20 százalékos kedvezménnyel látogathatja meg. Az együttműködésben részt vevő szolgáltatóknál egy West of Balaton-tábla fogadja majd az érkezőket, a szórólaptartóból pedig bárki elveheti azt a kupont, amelyet szárazbélyegzővel érvényesítenek, s ennek birtokában a látogatók további hét attrakciót felkereshetnek, ahol a belépő árának 80 százalékát kell csupán kifizetniük. Az együttműködésben a Kis-Balaton Látogatóközpont, a kápolnapusztai bivalyrezervátum, a vörsi tájház, a Zobori Élménypark, a Helikon Kastélymúzeum, valamint a hévízi és a zalakarosi fürdő vesz részt. Forrás: Péter B. Árpád A tegnap Fenékpusztán tartott sajtótájékoztatón Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) turizmusszakmai igazgatója kiemelte: ma mindennél nagyobb szükség van a közös gondolkodásra, és szerencsére a balatoni turisztikai térségben már régóta jellemző a szolgáltatók közötti együttműködés, amelyre jó példa a West of Balaton (WoB) is. – Az itt élők felismerték, hogy a desztinációs összefogás, a komplex élménykínálat kiemelt fontosságú – szögezte le a szakember, majd arról beszélt: a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ nyilvántartása szerint a balatoni turisztikai térség szálláshelyein tavaly 2,2 millió vendég 7,6 millió éjszakát töltött el, ami 21 százalékkal több, mint az előző évben. Ez az ország teljes vendégforgalmának 26 százalékát jelenti. Idén, az első négy hónapban pedig 460 ezren látogattak a Balatonhoz, ahol mintegy 1,2 millió éjszakát tartózkodtak, ami a fővároson kívüli forgalom ötödét jelenti. A legnépszerűbb települések sorában Hévíz, Zalakaros, Siófok, Balatonfüred és Keszthely áll az élen. Közülük három a WoB részese, s e tény is mutatja ennek az együttműködésnek a fontosságát, hangsúlyozta Juhász Szabolcs, hozzátéve: a belföldi foglalások alapján változatlanul a Balaton áll az első helyen. A három nyári hónapra már most 2,7 millió vendégéjszakát foglaltak le a turisták a térségben, s ez a szám folyamatosan növekszik. Idén Siófok, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros vezeti a rangsort. Nagy Bálint országgyűlési képviselő arról beszélt, a turisztikai fejlesztéseket illetően fontos, hogy „túllássunk a településtáblákon”. Leszögezte: már elkezdték előkészíteni a zalai Balaton-part, a Kis-Balaton és Zalakaros, illetve Hévíz még szorosabb, hatékonyabb együttműködését, amely a településeken túl a szakmai szervezetek, gazdasági társaságok érdeke is. Kepli József János, Hévíz alpolgármestere kijelentette: régen lehetőségként fogalmazódott meg az összefogás, amely mára „szinte kötelező lett, hiszen komplex kínálatra van igény”. Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere pedig arról szólt: ha minőségi szolgáltatásokat kedvezménnyel, együttműködve biztosítanak a térségben, annak kézzelfogható haszna lesz. Kiemelte: a város az első negyedévben jobban teljesített, mint a 2019-es rekordév azonos időszakában, „ami óriási bizodalomra ad okot”. Dr. Holléné dr. Mándó Zsuzsanna, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház igazgatója hangsúlyozta, a WoB eddigi tapasztalatai kedvezőek, „az emberek szeretik a kedvezményes lehetőségeket kihasználni”, ezek a helyszínek pedig lehetőséget adnak a mentális és spirituális feltöltődésre. Puskás Zoltán, a 25 éves Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság vezetője elmondta: számos kiváló együttműködésben vesznek részt, amelyek közül kiemelkedik a WoB. „El kellett érkezzen az a pillanat, amikor nem konkurensként tekintünk egymásra, hanem vendégküldőként, partnerként”, mondta. Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott a sajtótájékoztatón, hogy az idei első négy hónapban a minden idők legjobbjának számító 2019-eshez képest majdnem 30 százalékos növekedést produkált az intézmény, a bevételeik pedig 40 százalékkal emelkedtek, ami előrevetíti, hogy nagyon jó szezon várhat a térségre. Bogdán Amanda, a Zobori Élménypark PR-szakértője elárulta, idén náluk az adatvezérelt turizmusra és marketingre helyezik a hangsúlyt, s mobilapplikációt fejlesztenek, amelynek segítségével a látogatók már online is megvásárolhatják belépőjüket, amely egy QR-kód segítségével papírmentes lesz.



