A Városi Sportcsarnok mögötti terület ad otthont a rendezvények, melynek megnyitóján Nagy István agrárminiszter, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke, Kovács Zoltán országgyűlési képviselő és Áldozó Tamás, Pápa polgármestere köszöntötte a résztvevőket.

Nagy István hangsúlyozta, felfokozott időszakot élünk számos egyenként is súlyosnak tekinthető külső hatás folytán. - A klímaváltozás, az ezzel összefüggően szigorodó uniós környezetvédelmi feltételekhez való alkalmazkodás terhe és a koronavírus-járvány gazdasági utóhatásai összességében egy olyan kiélezett helyzetet teremtenek, amelyet a szomszédunkban dúló háború csak még tovább súlyosbít. Ezen körülmények között végérvényesen beigazolódott, hogy Magyarország jövője a magyar vidék gazdasági és társadalmi erejében gyökerezik. Mára már mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy az élelmiszerellátás, illetve az élelmezési önrendelkezés stratégiai és biztonságpolitikai tényezővé lett – mondta.

Hozzátette, a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart célzó fejlesztéseknek köszönhetően az agrárium az elmúlt évtizedben ellenállóbb és a piaci változásokhoz jobban alkalmazkodó ágazattá vált. - A kiskereskedelemben érezhetően nőtt a hazai termékek aránya, a gazdálkodás eredményesebb lett. Nagyrészt ennek tudható be, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesést is sikeresen tudtuk leküzdeni. Erre a gazdasági ellenállóképességre a jövőben is nagy szükség lesz – jegyezte meg.

Győrffy Balázs úgy fogalmazott, az elmúlt két és fél évtizedben a Pápai Agrárexpó szépen beilleszkedett a különböző országos agrárrendezvények sorába. Mint mondta, tavaly azonban úgy döntöttek, hogy hozzányúlnak a tradíciókhoz, megváltoztatják a rendezvény hangulatát, Pápai Expo és Agrárpiknik néven folytatják tovább, melyet ugyanakkor a Nyugat-Dunántúl legjelentősebb agrárrendezvényeként visznek tovább. - A megújítás jegyében az volt a célunk, hogy megszólítsuk a fiatalokat. Az idei programok között megtalálható a pályaorientáció, fókuszban vannak az agrárszakmák, a mezőgazdasági és élelmiszeripari innovációk, illetve a különböző sikertörténetek – mutatott rá. Győrffy Balázs hozzáfűzte, a rendezvény jó kombinációja a szakmai programoknak és a fesztiváljellegnek: miközben pezseg a piknik, komoly szakmai témákat vesznek elő, aktualitásokról és nehézségekről is szó esik.

Kovács Zoltán kiemelte, az arculat, amivel a fiatalokat megcélozták, már tavaly is nagy sikert aratott, noha a pandémia akkor még kissé beárnyékolta a lehetőségeket, idén azonban már felhőtlenül lehet örülni minden eseménynek. Áldozó Tamás a település nevében köszöntötte a megjelenteket és mindenkinek jó szórakozást kívánt.

Az esemény hagyományaihoz híven a megnyitón adták át a vásári nagydíjat és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara díját. A NAK díját Nagy István, Győrffy Balázs és Kovács Zoltán adta át Nemes Fédrának, a vásári nagydíjat pedig Polgárdy Imrétől, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökétől és Sövényházi Balázstól, a NAK megyei elnökétől vehette át a Muhari Béla, a Royal Traktor Zrt. vezérigazgatója.

A Pápai Expo és Agrárpiknik szombaton a megyei vadásznapnak, főzőversenynek, solymász- és vadászkutya-bemutatónak, illetve Lord-koncertnek is otthont ad.