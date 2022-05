A portál tájékoztatása szerint a fóliás állomány betakarításának utolsó szakasza valamennyire össze fog csúszni a szabadföldi áru megjelenésével, 7-10 napos közös időszak várható. A szabadföldi szamócát Szeged környékén kezdik szedni először, majd Lajosmizse körzete, a Nyírség és Somogy következik.

A nagybani piacokon gyorsan változó árakkal találkozhatnak a termelők. Ezzel szemben május közepén a magyar termésű szamóca fogyasztói ára kilogrammonként a 2000–2500 forint közötti sávban mozog, függetlenül attól, hogy milyen áron szerezte be a viszonteladó.

A tavalyinál érezhetően kevesebb hazai szamóca van a piacon, ami egyrészt annak köszönhető, hogy a virágzáskor kedvezőtlenek voltak a körülmények, másrészt a februári szélviharok sok fóliát megrongáltak. Bár kevesebb a szamóca, az árak a tavalyihoz képest érdemben nem változtak, így a változatlan áron értékesített kisebb árualap és a megugró termelési költségek miatt a termelők kilátásai a tavalyinál mindenképpen borúsabbak. A szezon előrehaladtával az import mennyisége folyamatosan csökken, és lassan az ára is egy magasságba kerül a magyar tételekkel (jellemzően kilogrammonként 1200 forint körüli készletekkel lehet találkozni). Spanyolországban és Görögországban hamarosan túl meleg lesz, így a belföldi piacon az innen származó termés már nem jelenik meg nagy tételben. A lengyel szamóca várhatóan június elején-közepén érkezik, addig túlnyomórészt a magyar áru dominál majd a piacokon – írja a FruitVeB.

A 2020-as adatok szerint a magyarországi üzemi szamóca-termőterület mintegy 550 hektár, és évente – az időjárási viszonyok függvényében – átlagosan 8-10 ezer tonna áru terem. A termőterület 20-20 százaléka Bács-Kiskun és Pest megyében található, mellettük még Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Somogy megyében van nagyobb termőterület.

Polgár Károly, a Veszprém és Győr-Moson-Sopron megye határában működő csikvándi Polgár Kertészet vezetője lapunknak nyilatkozva elmondta, a tavalyihoz képest kicsit később indul majd a szezon, szépen fejlődik a levélzet és a termés, azonban a tartós csapadékhiány miatt rengeteg öntözésre volt szükség.

A kertészet vezetője hozzátette, idén is meghirdetik a Szedd magad! akciót, mely várhatóan május végén, június elején indul.