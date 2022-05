A mai naptól hivatalosan is bevezetésre kerülő új szolgáltatást Török László ismertette sajtótájékoztató keretében. Az állatkert-igazgató beszélt a mai modern állatkertek sokrétű feladatáról, megemlítve a fajmegőrzést, a környezeti nevelés és az oktatás fontosságát, a természetvédelmi tevékenységeiket és azt, hogy kiemelt figyelmet fordítanak mindezek mellett a környezet védelmére is. Megjegyezte, hogy három éve kitiltották a pet palackokat és megszüntették a műanyag szívószálak használatát. Emellett az új létesítményeik már egyértelműen a környezettudatosság jegyében épültek. Például napelemeket telepítettek az új épületek tetejére, nagy mennyiségben, földalatti tartályokban gyűjtik és hasznosítják az esővizet is az állatkertben.

Forrás: Molnár Sándor/Napló

Az üzemeltetési költségek alacsonyan tartása mellett a környezettudatos megoldásokkal pedig példát mutathatnak és felhívhatják a figyelmet környezetünk védelmére és a klímaváltozás veszélyeire. Éppen ezért, most egy újabb környezetbarát megoldással járulnak hozzá környezetünk megóvásához, hiszen június 18-tól bevezetik a repohár rendszert. Mostantól a korábban használt eldobható üdítőitalos poharak helyett, az állatkert ikonikus állatainak portréival díszített látványos poharakban kínálják az innivalót. A poharakért 400 forint betétdíjat kell fizetni, de ezek a látogatás végén a teljes összegért visszaválthatóak, illetve ajándékként, emléktárgyként haza is vihetőek. Kétféle méretben, négy állatportréval készült el a poharak első szériája, amelyeken a turista forgalom miatt angol és magyar nyelvű felirat, illetve QR kód is található, amellyel előhívható az állatkert térképe. Az új szolgáltatást négy hétig tesztelték a látogatók körében, és a rendszer - amelyet elsőként vezettek be a hazai állatkertek közül - a látványos poharakkal nagy sikert aratott. Vannak, akik már gyűjtik is őket, ezért azt tervezik, hogy a nyár elején újabb ikonikus lakók fotói kerülnek majd fel a poharakra.

Forrás: Molnár Sándor/Napló

Az új rendszer bevezetésével éves szinten akár 500 ezer egyszerhasználatos pohár menekül meg attól, hogy a szemétben végezze. Elhangzott az is, hogy a visszaváltott, elmosogatott poharakat bizonyos idő után, ha már elhasználódtak, ledarálják és újrahasznosítják majd őket.