A verseny érinti a Balatoni borrégiót, és a legjobb nedűk közül választják ki a Veszprém-Balaton (VEB) 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EFK) és Veszprém borát. Fővédnök Nagy István agrárminiszter.

Ez hangzott el Balatonfüreden, a Vitorlás étteremben tartott sajtótájékoztatón május 12-én.

-Meggyőződésünk, hogy a magyar, illetve a balatoni boroknak ott a helyük a legjobb európai borok között. A mostani verseny bírálói között idén először olaszok, így borakadémiai tagok, neves borászok is lesznek. A balatoni borkultúra folyamatos fejlődése is szerepet játszott abban, hogy Veszprém mellé meghívtuk a Bakony-Balaton régiót, hogy részese legyen az EKF programnak, mondta Markovits Alíz a VEB 2023 EKF Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, a patinás szervezésű, nagy múltú verseny jelentőségét adja, hogy minden balatoni borvidék képviselteti magát, és az EKF tavalyi támogató belépése óta a borversenyen legjobbnak talált borok közül kerülnek ki az EKF borai is. Tungli Péter, a VEB 2023 Zrt. gasztronómia és borászati projekt koordinátora kifejtette, a VEB 2023 EKF és Veszprém bora kitüntető cím lesz, és ezekből vásárol majd a két szervezet reprezentációs célra, majd méltatta a társadalmi zsűrit is. Könnyedség, elegancia, sokszínűség, kitűnő minőség jellemzi a balatoni borokat, állította Fiáth Attila nemzetközi borakadémikus, a bíráló bizottság elnöke. Kiemelte, a bizottságokban a borászokon kívül borászati szakírók, borakadémikusok is részt vesznek. Ők választják ki a Balaton legjobb fehér, vörös, rozé, desszert, pezsgő és gyöngyöző borát. -A Balaton és a bor fogalma összeforrt, mely hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton négy évszakos legyen, hangsúlyozta. Lombár Gábor, a borversenyt szervező Balatoni Szövetség (BSZ) elnöke, Balatonfenyves polgármestere kiemelte: „a verseny olyan nagy hagyományokra visszanyúló rendezvénye a BSZ-nek, amely a Balaton és a balatoni bor népszerűsítését célozza. A jövőben ezt a hagyományt folytatni kívánjuk, együttműködve a térségi szereplőkkel.” Fabacsovicsné Kovács Krisztina a BSZ titkára aláhúzta, a bormintákat május 19-20-án lehet öt helyszínen leadni: 0,75-ös palackból három darabot, 0,5 literesből négyet. A részletekről honlapjukon lehet olvasni. A versenyt szervező BSZ több mint egy évszázada lát el érdekképviseleti feladatokat és segíti a térség gazdasági megerősödését a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzetben.

Forrás: Nagy Lajos /Napló

Mészáros Zoltán, a VEB 2023 EKF programfejlesztési főtanácsadója szimbolikus jelentőségűnek nevezte, hogy jövőre egybeesik majd a borverseny 20 éves jubileuma és a VEB 2023 EKF színes rendezvénysorozata. -Az EKF programjában nagy hangsúlyt kap a borkultúra és gasztronómia is.

A verseny az egész Balatoni borrégióra kiterjed, így érintett a Balatonfüred-Csopaki, a Balaton-felvidéki, a Badacsonyi, a Nagy-Somlói, a Zalai és a Balatonboglári borvidék. A régiós versenyeken mind a hat borvidék nedűi képviseltetik magukat. Tavaly minden korábbinál több, 92 termelő jelentkezett 360, magas minőségű borral. A szervezők remélik, mindez idén tovább erősödik. Tavaly négy nagyarany, 53 arany, 236 ezüst, 53 bronz minősítés és 14 okleveles elismerés talált gazdára.