Az eredményhirdetésre meghívott vendégeket Sövényházi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Veszprém megyei elnöke köszöntötte, aki elmondta, a versenyből két év kimaradt a Covid-járvány miatt, ám az idei megmérettetésre négy borvidék 73 borászatának 260 tétele került bírálatra, ami rekord.

- A borászok odafigyelnek a generációváltásra, a fejlődésre, a minőségre, és hangsúlyos szó az együttműködés is, hiszen együtt szeretnének minőségi borokat előállítani, amelyek megállják a helyüket nem csak a honi, hanem a nemzetközi piacokon is - hangsúlyozta Sövényházi Balázs, aki szót ejtett arról is, hogy a sokat emlegetett innováció kifejezést sikerült a borversenyre bevinniük. Ugyanis a Balaton-Vin táblagépeinek hála, jóval gyorsabban sikerült abszolválniuk a bírálatokat; a sok tételt kevesebb idő alatt sikerült zsűrizniük.

Ugyanakkor elhangzott az is, hogy a bírálók - akik borászok és neves borászati szakemberek voltak - hat bizottságban foglaltak helyet, és a következő eredmények születtek a már említett 260 tételből: két nagy arany, hatvan arany, százhatvan ezüst, harmincnégy bronz és négy minősített oklevél. Összesen 207 fehérbort, 22 rozét és 31-féle vörösbort bíráltak az ítészek.

Első lett egy nagy arannyal (a legtöbb ponttal), egy arannyal és egy ezüsttel a Veszprémi Érseki Pincészet sauvignon blanc bora. Szintén nagy arannyal díjazták a Nyári Pince Kft olaszrizling-válogatását.