Nagy Zsolt kifejtette, évről évre június elseje körül szokták megnyitni a standrészleget a látogatók előtt. Ez alkalommal május 28-át célozták meg, és remélik, hogy az időjárás is kedvezően alakul.

Mint mondta, a nyári szezont tekintve a belföldi látogatószám alakulását az időjárás befolyásolja majd leginkább, a kánikulai napok száma, ugyanakkor várhatóan a koronavírus-járvány és egyéb tényezők már nem gyakorolnak hatást ezen a nyáron a vendéglétszámra. – Ha az időjárás kedvez, sikeres lesz a nyár, és biztosan megközelítjük majd a 2019-es szintet – mutatott rá Nagy Zsolt.

Hozzáfűzte, a külföldi vendégek szempontjából is jobb évet várnak, mint 2021-ben. Tavaly ugyanis a kemping a később tudott megnyitni, így a várt nemzetközi vendégforgalom is elmaradt, ugyanakkor idén már nyitva áll a kemping.

A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. vezérigazgatója kiemelte, két fejlesztést céloztak meg tavaszra. – Az egyik az önkiszolgáló étterem megújítása volt. Ez már megvalósult, illetve meg is nyitott és jó fogadtatást kapott. A másik ilyen jellegű beruházásunk egy plázs kialakítása volt, ahol tengerparti hangulatot igyekszünk megidézni napernyőkkel, napozóágyakkal, baldachinos ágyakkal, homokos partrésszel. Reméljük, ez is nagyon szép arculati eleme lesz a fürdőnek az elkövetkezendő időszakban – jegyezte meg Nagy Zsolt.

Nagy Zsolt kiemelte, a belföldi látogatószám alakulását az időjárás befolyásolja majd leginkább

Forrás: Polgár Bettina/Napló

Hangsúlyozta, a jól bevált programokat mindenképpen folytatják ebben az évben is. Lesz Szent Iván-éji éjszakai fürdőzés, július utolsó hétvégéjén csatlakoznak a Strandok éjszakája nevű országos rendezvénysorozathoz, ezenkívül augusztus első hétvégéjén tartják majd a Várkertfürdő születésnapi programjait szépségversennyel, dalos műsorral gazdagítva. Emellett minden második héten animációs programokkal is készülnek majd a gyerekeknek.