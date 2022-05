Méltatta Czeglédy Ákos az ötszáz lakosú balatoni település polgármestere a rangos eseményt, majd azt mondta, nincs tudomása olyan kistelepülésről, akik hozzájuk hasonlóan, immár 33 esztendeje megrendeznék a borversenyt. Ez is jelzi, a faluban kitűnő, összetartó a közösség, a borok kitűnőek, a borklub munkája pedig minden elismerést megérdemel. Paloznak elöljárója kiemelte, Englert Dezső, aki a Balatonfüred-Csopaki Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke, még a barátaival hozta létre a Paloznaki Borklubot 2011-ben, mely azóta is sikeresen működik. A kifogástalan minőségű nedűket a paloznaki borversenyen hozzáértők, így helyi és környékbeli borászokból álló szalmai zsűri, valamint társadalmi zsűri is értékelte, utóbbiban helyi boros gazdák foglaltak helyet. Önkormányzati elismerésben részesült Papp Zoltán olaszrizlingje, aki a borklub különdíját is átvehette. Szintén önkormányzati díjat kapott Szépkuthy Katalin, cserszegi fűszeressel és Varga János szürkebarát borával.

Forrás: Nagy Lajos/Napló

A társadalmi zsűri és a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány különdíját Kövesiné Pohl Tünde olaszrizlingje nyerte el. A szlovákiai Vásárút, a falu leendő partnertelepülése különdíját Angyal György olaszrizlingje kapta meg, a hegyközség különdíját pedig Dul Zsuzsanna vehette át.

Forrás: Nagy Lajos/Napló

A versenyen a borok kitűnő minőségét jelzi az is, hogy átadtak 20 arany, 28 ezüst és 15 bronzérmet, valamint két oklevelet a gazdáknak, illetve a termelőknek.