Az érintett települések polgármestereit és a beruházás megvalósításában oroszlánrészt vállaló Fenyvesi Zoltánt, korábbi országgyűlési képviselőt a raposkai faluháznál Balassa Dániel szigligeti polgármester köszözöntötte szerdán délután. A gesztor önkormányzat képviseletében megszólaló polgármester úgy fogalmazott, hogy a Tapolca, Raposka, Hegymagas és Szigliget települések által alkotott konzorcium elképzelése 2016-os elindulása után végre révbe ért. Bár az ötlet évekkel korábbi, a tapolcai Kövesdi Jánostól ered, aki 2010 után a Tapolcától a Balaton vezető kerékpárút építésének gondolatával kereste meg az érintett települések polgármestereit. Erről akkoriban a Naplóban is írtunk több alkalommal, és a 2010-es választási kampány részét képezte jobb és bal oldalról is egy ilyen fejlesztés. Azonban jóval később, 2016-ban történt meg az első komoly lépés, amikor a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 415 millió forintos pályázati keretet biztosított a beruházáshoz. Arról már Fenyvesi Zoltán beszélt, hogy a TOP-os keret az építőipari árak emelkedése miatt kevésnek bizonyult, így a kormány segítségére is szükség volt az álom megvalósulásához, ahogy az önkormányzatok elkötelezettsége is. A projekt a Széchenyi 2020 program által, mintegy 943 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével jöhet létre, a tervek szerint már idén novemberre.

A négy érintett település, Tapolca, Raposka, Hegymagas és Szigliget pedig nagy lépést tett a turizmus erősítése érdekében. A kilenc kilométer hosszú kerékpárút nyomvonala Tapolcáról a Kisapáti felé vezető aszfaltos úton indul el, majd a Szent György-hegyet északról megkerülve ér ki a raposkai téglagyárnál. Ott a település meglevő útjain halad, és a kultúrháztól szintén a meglévő úton tekerhetnek tovább a biciklisek Hegymagasra. Innen Szigligetig a lápos területen, földúton fut a nyomvonal.