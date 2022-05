"Csak lehetne parkolni...", mérgelődik hallkan egy idősebb férfi. "Hát, nem könnyű most megállni", válaszolja az árus. Valóban, autóhegyek mindenütt, egy-egy helyre csak úgy vadásznak az úrvezetők, akik gyakran az út mellett állnak meg, hátha felszabadul egy megálló. Nem egyszerű itt sem, mint ahogyan sehol sem, ahová egyszerre sok autó megy.

A csarnok mellett placcon ruhát árulnak. Használtak, ám kitűnő minőségűek. Férfi ember rajtam kívül sehol. Egy hölgy szólít meg: "Fiatal ember, ez milyen méretű? Nincs nálam az olvasó szemüvegem", mondja, miközben már tolja is az orrom alá egy nyári ruhát. Mondom a paramétereket, megköszöni. Mondja, hogy még meggondolja, mondom, hogy jó, de majd ne nekem fizessen... Gyorsan átköt a benzinárakra. Hogy mi lesz a kisebbik fiával, ha hazajön "németből", merthogy külföldi rendszámú a kocsija. "Annyiért fog tankolni, amennyiért kint", szól valaki.

Lassan elsétál, ám még annyit hallok egy másik asztal mellől az eladótól, hogy vannak, akik ezekben a hetekben, hónapokban gondolják úgy, hogy mégsem jó a vett áru, de ők rendesek, visszacserélik. "De, hogy nyáron hozza a téli dzsekit?", kérdezi magától is a mindig mosolygós hölgy.

A csarnok előtt szamóca, csodálatos illattal. Az árak: 1580-, és 1780 forint per kiló. Lajosmizsei. Akad drágább is, 1880-ért. Odébb cseresznye, aminek 1380 forintot kérnek kilójáért. Teljes a palánta invázió is, kint 200, 250 forintért kellették magukat.

A csarnokban a hálós paprika 880/kg. A görög dinnye 680/kg az alma 380, a vöröshagyma 350, míg egy csomag retek 250. Egy csomag zöldhagyma 300. Újabb palánták: a görög- és a sárgadinnye 300 forint, mint ahogyan az uborka is. Teljes pompájában tündököl a virágpiac is, a nebáncsvirágtól a csillagvirágig minden van, mi szemnek, érzéknek ingere. Amott mázvirág 150 forintért, míg a muskátli 500. Kifelé még megállok a szamócánál.