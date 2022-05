Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere elmondta, az idei strandnyitást június 3-ra tervezik. - Az árakról a testület a május 31-i ülésén dönt, melyeket a veszélyhelyzet alatt nem lehetett emelni, de a költségek jelentősen megnövekedtek, így emelésben gondolkodik az önkormányzat - fogalmazott. Az idei fejlesztésekről kiemelte, a Kisfaludy-program keretében árnyékoló napvitorlákat tettek a gyermekpancsolóra, meghosszabbították a térvilágítást a kemping kapujáig, a strand teljes területén kiépítették az automata öntözőrendszert, tárolókat helyeztek el a vízi sporteszközöknek, elektromos kerékpártöltőt létesítettek. Vak és gyengén látó emberek részére speciális jelekkel látták el a sétányt a mosdóig, illetve hangos és Braille-írásos térképet készítettek számukra a strand területéről. Újdonság még az internet-hozzáférés, több csónak és úszóstég kihelyezése.

Béndek Edit, a csopaki strand vezetője aláhúzta, idén újdonság lesz a keleti oldalon a napozóstég, amelynek belső medencéjét lefedték, így a korábbinál is nagyobb lett a napozófelület. Az ágyásokban már díszlenek az egynyári virágok, és már javában működik az automata öntözőberendezés, így egész nyáron ezer színben pompázó virágok, friss és gondozott gyepszőnyeg borítja a másfél hektáros fürdőhelyet. Béndek Edit utalt rá, ahhoz, hogy a nyár mindenkinek örömet, biztonságot jelentsen, nagyon sok munkára van szükség. A strandon rendkívüli a forgalom, mely köszönhető a fürdőhely magas színvonalának, az ingyenes parkolónak és szolgáltatásoknak. Csopakon mindig is középpontban állt a strand, ahol nagyon sok fejlesztést valósítottak meg az elmúlt időszakban. Teljesen megújították a sportolásra alkalmas részt, a déli partról származó balatoni homokkal felfrissítették a fövenyt, kiemelten kezelik a kisgyermekes családokat, telefon- és elektromoskerékpár-töltő helyek is működnek. Várják a strandok közötti Kék hullám verseny eredményét, melyen mindig a legjobb minősítést érték el. A strand webkameraoldalán színekkel jelzik a forgalmat: sárgánál telt ház van. A helyiek, a nyaralótulajdonosok jelentős kedvezménnyel mehetnek a fürdőhelyre. A strand az önkormányzat kiemelt vállalkozása, mindig szem előtt tartják a folyamatos fejlesztést, az egész évben kifogástalan minőséget, melyre évente 70–80 millió forintot költenek. A Csopakon élők nagyon büszkék a strand biztonságára is, amit rendőrök, polgárőrök, mentőtisztek, orvosok és a vízi mentők garantálnak.

Badacsonyban és Szigligeten június 4-én nyitnak ki a strandok. Balassa Dániel, Szigliget polgármestere azt is elmondta, hogy a szokásos karbantartási munkákon kívül fejlesztést, beruházást nem is terveztek, hiszen a megelőző másfél, két év bővelkedett ezekben. - 2020-ban a Kisfaludy-programnak köszönhetően több mint 40 millió forintos támogatásban részesültünk, amelyből öt új vízbe vezető lépcsőt vásároltunk, kihelyeztünk egy mozgáskorlátozott-vízbeemelő szerkezetet, elkészült a strand keleti oldalának gyepszőnyegezése, megújult a kabinsor végén lévő vizesblokk, ami télen is használható. Már a tavalyi nyitásra új egységes arculatú információs táblákat helyeztünk el. Az önkormányzati dolgozók és a vállalkozók áldozatos munkáját azonban ki kell emelnem, hiszen nélkülük a fejlesztések sem valósulhattak volna meg. Most, az idei nyári szezon kezdetén kijelenthetem, hogy színvonalas, minden igényt kielégítő stranddal várjuk a nagyközönséget ezúttal is - tette hozzá Balassa Dániel.

Hebling Zsolt polgármester (balról) és Ferenczy Gábor alpolgármester az alsóörsi strandon. Minden készen áll a fürdőhelyen

Forrás: Kovács Erika/Napló

Badacsonytomaj mindkét strandján zajlanak még fejlesztések, szintén a Kisfaludy-program keretein belül. Amint Krisztin N. László polgármestertől megtudtuk, a badacsonyi fürdőhelyen megújul a hangosítás, digitális információs táblát helyeznek ki, új, akadálymentes zuhanyzót és családi mosdót alakítanak ki. - Badacsonytomajon is elhelyezünk egy digitális táblát a fürdőzők tájékoztatásáért. Ezenkívül felújítjuk a meglévő sportpályát, ami világítást is kap. A sétányt akadálymentesítjük, egy meglévő helyiség áltakításával baba-mama szobát biztosítunk a nyári szezonban a strandon - fogalmazott Krisztin N. László.

Révfülöpön két strandon fürödhetnek a vendégek. A nagyközség központjában a Szigeti strand, a település nyugati szélén a Császtai strand várja a fürdőzőket. Kondor Géza polgármestertől azt is megtudtuk, hogy a tervek szerint legkésőbb június 18-án nyitják ki a strandokat, akkortól kell majd belépőjegyet váltani. A jegyárak július elseje után változhatnak. A vizesblokkok a nyitásig is használhatók, a lépcsők a vízben vannak, bárki strandolhat egyelőre ingyen.