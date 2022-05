Ovádi Péter országgyűlési képviselő, mint a Szent István Pálinka Lovagrend Sóly nagykövete is köszönetet mondott. Elmondta, amikor három esztendeje megalakult lovagrendük, ők sem gondolták, hogy 2022-ben itt, a Szent István Teremeben ünnepelhetnek egy nemzetközi versenyen. Mint baráti közösség azt szerették volna megmutatni, hogy milyen szép település Sóly, és milyen csodás helyen élhetünk. Az pedig igazi kuriózum, hogy a pálinkára, mint hungarikumra a Gizella napokon is feltudták hívni a figyelmet, hiszen így ez a verseny is része Veszprém kulturális életének.

A vendéglátó város képviseletében Porga Gyula polgármester elmondta, jövőre egy nagy európai eseménynek lesz a házigazdája a város, és amikor megfogalmazták pályázatuk alapvetéseit egyértelmű volt; Veszprém nem egyedül szeretné az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programot elnyerni, hanem a térséggel közösen, amely gazdag történelmi és kulturális tradíciókat tudhat magáénak. Mindemellett csak alulról építkezve, és csak a helyben meglévő kis- és nagyobb közösségekre alapozva. Ugyanakkor mindehhez elengedhetetlen a minőség és az is, hogy nemzetköziek legyenek. A lovagrend egyik alapvetése ugyan ez: egy közösséget kell létrehozni, mert rossz egyedül.

Kaptur József, Sóly polgármestere azzal kezdte, hogy megtiszteltetés számukra a Szent István Pálinka Lovagrend Sóly versenyük eredményhirdetését a Szent István Teremben tarthatja. Egyesületük megalakulásakor egyik céljuk a kulturált pálinka fogyasztás népszerűsítése volt.

Porga Gyula polgármester a verseny legjobb magán és bérfőzetett párlata díját adta át, amit a Gyenesei Pálinkárium Kajszibarack párlata nyert el. A verseny legjobb pálinkája díját Ovádi Péter országgyűlési képviselő nyújtotta át: a legjobb pálinka és egyben a Szent István Pálinka Lovagrend zászlós pálinkája címet a Sümegi Pálinkaház Birs Pálinkája érdemelte ki.