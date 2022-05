Ezzel a hajózási szezonban a Balaton déli partja mellett a tó északi partján is lehetőség nyílik a képesítésekkel, vizsgákkal, képesítő okmányokkal, hajós és tengerész szolgálati könyvekkel kapcsolatos ügyintézésre, hangzott el a megnyitón.

Böröcz István, a BYC ügyvezető igazgatója azt mondta, kitűnő kapcsolatban állnak a hajósok, a vitorlázók és a hatóságok egymással. A tapasztalatok jelzik, az ügyfélszolgálat megnyitására nagy szükség van, melyre régóta vártak. Örömtelinek nevezte a mostani eseményt Bóka István polgármester, és kiemelte, meghatározó a balatoni vitorlázásban a keleti-medence, illetve a Balaton északi partja, így bizonyosan jelentős forgalomra számíthat az ügyfélszolgálat. –Hatalmas igény van a hajó és csónakkikötőkre, hihetetlen dinamizmussal fejlődik az ágazat, fogalmazott, majd köszönettel szólt a BYC munkájáról.

Bóka István polgármester

Forrás: Penovác Károly/Napló

Benedek Szabolcs, a KAV ügyvezetője kifejtette, ügyfeleik érdeke, hogy a Balaton északi partján is működjön ügyfélszolgálat. Annak különösen örülnek, hogy az északi part fővárosában, a hajózás hazai fellegvárában nyitják meg a szolgálatot. Rámutatott, kormányzati cél az egyszerű, gyors és könnyű ügyintézés, amely az iroda megnyitásával megvalósul a Balaton északi partján is.

Benedek Szabolcs ügyvezető igazgató

Forrás: Penovác Károly/Napló

Elhangzott, a KAV szakmai tevékenysége az összes közlekedési ágazatra, a közúti, a vasúti, a hajózási és a légügyi területre is kiterjed. Az ország összes megyéjében kirendeltséggel, ügyfélszolgálattal rendelkezik, szolgáltatásaival évente közel 400 ezer ügyfelet szolgál ki gördülékenyen, magas színvonalon. A társaság minden téren, így a hajózásnál is folyamatosan fejleszti az ügyintézést, az ehhez szükséges infrastruktúrát. Hajós ügyfelei jelenleg hat helyszínen intézhetik ügyeiket, a Balatonnál Siófokon, és ezentúl az északi parton, Balatonfüreden is. A BYC-ben, a Balaton egyik nagy múltra visszatekintő hajózási központjában nyíló ügyfélszolgálati iroda a közútról, a vízről könnyen megközelíthető. Az ügyfélszolgálat a hajózási szezonban, keddenként 10 és 14 óra között tart nyitva.

Forrás: Penovác Károly/Napló

A KAV tavaly mintegy 17 800 hajós vizsgát bonyolított le és 7500 okmányt állított ki, ezek közül 6500 a kedvtelési kategóriába tartozott. Az ezzel kapcsolatos igénylések száma valószínűleg emelkedik, mivel a kedvtelési célú belvízi és a tengeri hajózást érintő, papír alapú okmányok hatályukat vesztik december 31-én. Ezután csak a kártya formátumú képesítő okmánnyal lehet igazolni a kedvtelési célú kishajóvezetői jogosultságot.