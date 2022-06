- Újabb állomáshoz érkeztünk - fogalmazott ünnepi avató beszédében Nagy István agrárminiszter. - A magyar mezőgazdaság megújulásához, körforgásos gazdálkodásban való részvételéhez, a fenntartható fejlődésnek egy újabb állomásán vagyunk.

A hulladékokból először egy köztes alapanyag készül, majd ebből készülnek az újrahasznosított termékek széles palettája.

- Nem véletlen, hogy rajta van a termékeken az a pecsét, ami azt jelenti, hogy körforgásos gazdaságból származik - mondta Nagy István. - Magyarországon az agrárium az egyik olyan ágazat, ahol nem keletkezik olyan hulladék, amit ne tudnánk hasznosítani.

Hozzátette: teljesen új szemlélet van az agráriumban is. Ugyanakkor ez az innováció igazi természetvédelem, mert nem terheli, szennyezi a környezetet, hanem újat alkot mindabból, ami rendelkezésre áll.

Csatári László, a Csatári Plast Kft. ügyvezető igazgatója köszöntőjét egy idézettel kezdte: „Kezd el, amíg mások halogatnak. Dönts, amíg mások hezitálnak. Tanulj, amíg mások alszanak. Dolgozz, amíg mások szórakoznak. Tarts ki, amíg mások feladják. Élj úgy, ahogy mások csak álmodják."

- Vállalataink ezekben az időkben a jövőtől félnek - fogalmazott. - Néhány esztendővel ezelőtt ezért új fejlesztéseket határoztunk el, új utakat szerettünk volna járni, olyanokat, ahol más még nem járt. Egységben a gazdákkal, az agráriummal sok gondot okozó műanyagfajtákat kezdtünk el sajátos módon, eddig nem használatos technológiával visszafordítani a gazdaságba.

Beszélt arról is, hogy elképzeléseiket sok esetben hezitálás és feladás kísérte. Megszenvedték az elmúlt éveket, amikor technológiákat, gépeket fejlesztettek. Ennek kapcsán háláját fejezte ki azoknak a kollégáknak, barátoknak, akik ezeket az időket megkönnyítették számukra a mindennapokban.

- Csodás érzés volt, amikor az agráriumban termelt hulladékból új anyag született - vallotta meg az ügyvezető.

Szerinte ezekben az időkben, amikor az emberek hezitálnak, félnek, hogy merre tovább, és mit is érdemes tenni, akkor merjünk igazán. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ezekben a nehéz időkben is merjünk nagyot alkotni.

Nagy Lajos, a mosonmagyaróvári székhelyű Green Technológia Kft. tulajdonos-ügyvezetője elmondta, tavaly is üzemet avattak Nemesvámoson és most elkészült egy újabb csarnok, ahol padozati burkoló lapot csakúgy előállítanak, mint hófogó-, területhatároló hálót, facsemete védő hálót és hüllőterelő hálót is. Információnk szerint első körben húsz új munkahely létesült a beruházással.