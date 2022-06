Erről beszélt a Kontex Kft. új, 1800 négyzetméter alapterületű, uniós és hazai kormányzati forrásból létrehozott üzemcsarnoka átadási ünnepségén Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter. Amint elmondta, eseményekben gazdag évek állnak mögöttünk. – Itt volt a járvány, háború zajlik, ez mind befolyásolja a magyar gazdaság fejlődését Az utóbbi harminc év, Ajkán is különleges kihívások elé állította a gazdásági szereplőket. Ajka az egyik fellegvára volt a hazai gazdasági életnek, de a 90-es évek elejétől újra kellett építkeznie, sokkal inkább önmagára támaszkodva. Az ajkaiak elkezdték rakni apránként az építő kockákat, mostanra dinamikusan fejlődő ipari parkja van a városnak. Látható az az élni akarás, amely biztosan rövid időn belül a magyar gazdasági élet jelentős szereplőjévé teszi Ajkát. Különösen, ha a vállalkozói kezdeményező készségre és az állam, vagy az unió segítségére támaszkodhatnak. Ennek az eredményét láthatjuk most itt, ahol három akarat találkozott. Ajkáé, a tehetséges vállalkozóké, amellyel munkahelyet is teremtenek és a költségvetés, illetve az unió segítsége – mondta a miniszter.

Schwartz Béla polgármester arról beszélt, hogy végig kísérte a cég életét, amelyet mára két fiatal és lelkes, innovatív készségű vezető irányít és ez elégedettséggel tölti el a város vezetését. – Tudom, hogy a tarsolyukban van már egy másik csarnok építése is. A cég az egymilliárd forint feletti nettó árbevételével a helyi nagy vállalkozások közé tartozik, a dolgozói száma pedig egyre emelkedik. Beépült a város szövetébe, mindig lehetett számítani a támogatására. Korábban pihenő padokat, legutóbb pedig mobil illemhelyet állítottak fel a városban, a lakosság nagy megelégedésére – mondta a polgármester és gratulált a vezetésnek.

Forrás: Penovác Károly/Napló

Kesselbauer Sándor ügyvezető megnyitó beszédében elmondta, hogy a 30 éves céget hét éve vette át az új vezetés. – A régi csarnok megújult mostanra, európai szintű munkahelyet teremtettünk és európai minőségű termékeket gyártunk, amint az új csarnokban szintén. Mobilházakat és úszóházakat gyártunk itt, 240 ház készül egy év alatt, és elmondhatjuk, hogy már amint megkaptuk a használatba vételi engedélyt, kinőttük a csarnokot. Büszkék vagyunk rá, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően a legnagyobb hazai mobilház és konténerház gyártó cég vagyunk, továbbá az egyik legnagyobb, száz százalékban magyar tulajdonú jármű gyár. A gyártó kapacitás lekötött – mondta az ügyvezető és köszönetet mondott az ügyfeleknek, munkatársaknak, továbbá beszélt későbbi terveikről, amely a vállalkozás bővítését illeti.

Krebsz László tulajdonos ügyvezető a gondolatait megosztva az együtt ünneplőkkel a cég múltját is felidézte. – A céget Nagy Zoltán alapította, őt 1993-ban ismertem meg üzletkötőként, de állást kaptam itt. 1997-ben új kolléga, Sárközi Tibor érkezett, majd megismertem egy tehetséges kereskedőt, Kesselbauer Sándort. A mai rendezvény három meghatározó szereplői ők, akik közül utóbbiakkal sikerült a céget egy növekedési pályára állított, modern gépekkel, korszerű struktúrával, magas minőségű gyártást biztosító új csarnokkal rendelkező vállalkozássá tenni. Együtt vagyunk erősek, köszönöm nekik – mondta a tulajdonos. A fejlesztésekről szólva hozzátette, hogy 2019-2023 között több, mint 1,6 milliárd forint értékű eszközbeszerzés történt, energia hatékonyság optimalizálást, munkaerőképzést valósítottak és valósítanak meg, valamint elkészült az új üzem. A beruházások nem jöttek volna létre a magyar kormány és az Európai Uniós segítsége nélkül.

Az ünnepség végén a szónokok átvágták a nemzeti színű szalagot, majd üzemlátogatásra invitálták a megjelenteket.