Hámori Marcell, a fiatal tulajdonos, alapító érdeklődésünkre elmondta, rendkívül nagy megtiszteltetésnek tekinti, hogy megkapták a rangos elismerést. Felidézte, a szakmai zsűri minden évben kiválasztja azt az öt vidéki és tíz fővárosi koktélbárt, amelyek a legmagasabb színvonalat képviselik a vendéglátásban ezen a területen. Az innovatív italválogatás, a szakmaiság mellett figyelembe veszik a vendégek véleményét is.

Idén két pécsi és két győri bárral együtt a balatonfüredi kávézó és koktélbár nyerte el az Év vidéki bárja címet. A már nyitás után a csúcsminőséget és igényességet képviselő működést az Év új bárja címmel ismerte el két szakmai testület: a Magyar Bártender Szövetség és a Magyar Bármixer Unió, a hely fejlődése azóta is töretlen.

Hámori Marcell tulajdonos nemrég az Év fiatal vállalkozója díjat vehette át Bóka István polgármestertől és Böröcz Istvántól, a Balatonfüred Turisztikai Egyesület elnökétől az éves nagy idegenforgalmi ünnepségen a Vaszary Galériában. A fiatalember korábban Svájcban egy ötcsillagos szálloda bárját vezette, ahol számtalan tapasztalatot szerzett, majd hazatért Balatonfüredre, és megalapította saját üzletét 2019-ben.

Hámori Marcell tulajdonos (középen), mellette két kollégája, Villangó Bálint (a kép bal oldalán) és Hegedűs Dávid

Forrás: szervezők

Elmondta azt is, nagyon büszkén tekint arra, hogy Balatonfüreden született, ebben a városban töltötte gyermekkorát, és itt járt iskolába. - Azt már egészen fiatalon elhatároztam, hogy szülőhelyemen és e páratlanul szép balatoni településen szeretnék vendéglátással kapcsolatos üzletet nyitni egyszer. Ez soha nem volt számomra kérdés - fogalmazott a fiatalember.

Hámori Marcell kiemelte, mindig is elkötelezett volt amellett, hogy a Balatonnál az élet, a forgalom ne csak nyáron pezsegjen, hanem négy évszakos legyen, ami idegenforgalmi szempontból nagyon jelentős a térségnek és az országnak is. Így kezdettől fogva arra törekedett, hogy az üzlet, amit megnyitott, az említett cél miatt szintén 365 napon át működjön.