A központ irodái a Pannon Egyetem egyik Wartha Vince utcai épületében kaptak helyet. A multinacionális vállalat autóipari fejlesztésekhez több mint negyven szoftverfejlesztőt, szoftvertesztelőt és hardverfejlesztő mérnököt alkalmaz Veszprémben, akik a vállalat budapesti K+F központjával együttműködve a világ legnagyobb autóipari gyártóinak fejlesztési projektjein dolgoznak.

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter arról beszélt, a kutatás-fejlesztési központ megnyitása gyarapítja Veszprémet, a Pannon Egyetemet és a hazai gazdaságot is. Hozzátette, azzal, hogy Magyarország otthont ad a jövő technológiáit kutató vállalkozásoknak, azzal biztos helyet szerez a jövő Európájában.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) felidézte, a világjárvány idején a kormány tizenhárom Veszprémben és térségében működő gazdasági társasággal kötött együttműködést, amelyek vállalták, hogy fejlesztést hajtanak végre. Kiemelte, a thyssenkrupp volt az első vállalat ebben a sorban.

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) arról beszélt, Veszprém jövője a tudásban, a hozzáadott értékben, az innovációban és a kreatív iparban van. Hozzátette, a város, az egyetem és a gazdasági társaság együttműködése mindegyik fél számára előnyös.

Marc de Bastos Eckstein, a thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, Veszprémben nyílt meg a társaság második szoftverfejlesztő mérnöki központja. Hozzátette, mintegy negyven alkalmazottjuk van, és a további növekedés a céljuk.

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora elmondta, az egyetem és a cég közötti együttműködés kiterjed az autóipari rendszerekhez kapcsolódó oktatásfejlesztési tevékenység támogatására, előadások tartására, gyakorlati helyek biztosítására, valamint projektekben és diplomamunkákban történő együttműködésre is. A cég egy kormányoszlop nélküli autót és egy önvezető autót is bemutatott a központ avatója után.

A thyssenkrupp K+F tevékenységet és gyártást is végez Magyarországon: a veszprémi és budapesti fejlesztőközponton kívül Jászfényszarun elektromechanikus kormányszervókat és motorkomponenseket gyárt, Debrecenben stabilizátorokat és rugókat készít a vállalat, míg Győrben futómű-összeszerelő üzemet működtet.