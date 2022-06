Navracsics Tibor miniszter, a térség országgyűlési képviselője fogalmazott így azon a pénteki sajtótájékoztatón, amelyet a Ramassetter Látogatóközpontban tartottak a Sümeg-városkártya bevezetése alkalmából. A turizmus élénkítése, támogatása érdekében indították a mostantól elérhető, bárki által megvásárolható városkártyát. A részletekről Végh László polgármester és Egly Márk, a Sümeg és Térsége TDM (Turisztikai Desztinációs Menedzsment) ügyvezető igazgatója számolt be.

A városkártya egy napra szól, tulajdonosa pedig információt kap arról, hogy milyen kiállítások látogathatók meg, s mindezt jóval kedvezőbb áron teheti meg, mint ha külön-külön venné meg a belépőket az adott helyszíneken.

Végh László, Sümeg polgármestere úgy fogalmazott, hogy nemcsak az önkormányzat, hanem a vállalkozások számára is fontos és előnyökkel bíró szolgáltatás indult el Sümegen.

Mint mondta, a turisztikai kínálat egyik legjelentősebb eleme egyértelműen a vár, illetve most már a püspöki palota is, és mindezt jól kiegészítik a hozzájuk kapcsolható helyi attrakciók.

A polgármester hozzátette, nagyon bízik a városkártya hosszú távú sikerében.

Egly Márk kifejtette, hogy társasági szerződésük első mondata tartalmazza fő feladatukat: a turisztikai térség együttműködésének elősegítését. Azóta eltelt egy évtized, de a legfontosabb mérföldkő mostanra datálható, amelynek helyszíne is beszédes, hiszen a városi és vállalkozói összefogással létrehozott Ramassetter Látogatóközpontban történt meg a bejelentés.