– A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program elején elgondolkodtunk azon, hogyan határozzuk meg a kultúra fogalmát. Értelmezésünk szerint hozzá tartozik minden, ami az életünkhöz kötődik. 2023-ban térségünk nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy Európának megmutassa a világnak azt a csodás részletét, ahol születtünk, ahol élünk. Veszprémben, a Balaton- és a Bakony-régióban legalább annyi érték és szépség található, mint kontinensünknek azon a részein, amelyek a turizmus szempontjából felkapottabbnak számítanak. A kulturális programok, a hagyományok, az épített és a természeti környezet, a gasztronómia teljes kínálatát felvonultatjuk – most már sörrel gyarapodva –, ami a környékre jellemző, ehhez szövetségeseket találtunk, például a Zirci Ciszterci Apátságot – mondta el a keresztelő alkalmából tartott sajtótájékoztatón Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter.

Bérczi L. Bernát apát felidézte, hogy a III. Béla király által hazánkban alapított ciszterci apátságokba érkező szerzetesek fejlett mezőgazdasági kultúrát hoztak magukkal. Zircen a sörkészítés 1735-ig vezethető vissza, a XIX. század elején megszűnt, a ciszterciek 2015-ben élesztették újjá itt ezt a hagyományukat. Nem szó szerint a régi recept szerint gyártják a sört, de az adott ihletet a modern technológia eredményeként poharakba kerülő, szépen habzó termékeikhez. Hangsúlyozta: azokban a minőségi alapanyag mellett benne van az idő is, a lassú érlelés következménye, a szerzetesekre jellemző odaadottság többletgondolata.

Tungli Péter, a VEB 2023 EKF program gasztronómiai és borászati projektjeinek vezetője arról beszélt, hogy a sör talán a legrégebbi erjesztett alkoholos italunk. Korábban azért is fontos volt fogyasztása, mert a víz egészséges formában nem volt mindenhol elérhető, és védőitalként használták nehéz fizikai munkák során, például aratásnál, a folyadékbevitel és tápanyagtartalma okán. Szavai szerint a sörkészítés ősidők óta a gabona megerjesztésével kezdődik, ahhoz adják hozzá a komlót – így frissítő italt kapunk. A 2023 nevű sört kellemesen fűszeresnek tartja, megjegyezte, hogy négyféle malátát és kétféle komlót tartalmaz.