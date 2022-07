Most szezonális gyümölcsökkel, felelte. A pulton más mellett nektarin, cseresznye, sárgabarack, görögdinnye is kellette magát. Nagyon megy az őszibarack, a szilva és az eper is. Az árus úgy fogalmazott, hogy mindenből van egy kevés. Viszi a nép a kukoricát is, annak ellenére, hogy immár 300 forint egy cső. Viszont ezek elsőosztályúak, körülbelül félkilósak, édesek, és hamar főnek. A szilva ugyanakkor lepotica fajta, nagyon szép megjelenésű, 750 forint egy kilogramm belőle.

Az őszibarack ára változó, a közepes 750-880 forint, Pogasits Károlynál, ami mint mondta, sajnos drága a vevőknek. A csarnokban viszont néhol 1000-1200 forint volt egy kiló.

Elárulta, nekik is emelni kellett, eddig 1,7-es szorzóval dolgozott, most kétszeres áron, ami a felmerülő és növekvő költségek miatt nem is csoda.

Egy vevő közben a sárgabarackra kérdezett rá, kiderült: nincs már nála ilyen gyümölcs. Károly mesélte, hogy a termelők nem engedtek egy forintot sem a sárgabarack árából, mert nincs, aki leszedje azt. Kevés a kétkezi munkás, ugyanakkor 1500-2000 forintos órabért nem tudnak fizetni a termelők a szedésért. Mint mondta, vagy lerázzák a meggyet is, vagy leszedik és tartják az árat.

A napok óta tartó hőséget bírják a piacon, megszokták, ami talán nem is csoda, hiszen ez a 13. évük a veszprémi forgatagban. Megjegyezte, próbálják minél gyorsabban eladni az árut, amiből tudatosan nem hoznak sokat, csak éppen annyit, ami „elmegy”.

A végén megkérdeztük: mi most nála az igazi kuriózum? Sorolta: az áfonya, a ribizli és az eper. Frissek, szépek, persze nem túl olcsóak, ám sohasem marad.