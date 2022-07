Műteremnek is beillik a műhely, ahol Dobó Norberttel együtt készítik, díszítik a műalkotásnak is beillő hideg édességeket a szakemberek Balatonfüreden. -A mostani elismerés, ahogy a 2020-as is, csapatmunka volt, és sokat segített a család is. Mindenki hozzátette a tudása javát, így a cukrászok is, akik készítették a díszeket, aztán együtt ötleteltünk arról, milyen ízű legyen, hogyan nézzen ki a fagylalt, miközben nagyon sokat kóstolgattuk, érvelt Dobó Norbert. Elmondja aztán, volt egy kiinduló recept, ehhez képest alakították ki a Szőke zserbónak nevezett fagylalt ízét.

Tavaly ugyanis készítettek egy zserbó ízű fagylaltot sárgabarackkal és a dióval, ami nagyon ízlett mindenkinek. Most kicsit alakítottak rajta, és így született meg az újdonság, hogy a sárgabarackos alaphoz, illetve a dióhoz, a kissé sós íze miatt, párosítottak még pekándiót. Készítettek egy sárgabarack szószt, amihez karamellizálták a gyümölcsöt. Tettek hozzá kevés maracuja gyümölcsöt, ami kissé savas ízt adott az egésznek. A klasszikus zserbó tetején sötét színű csokoládé található, ők most egy karamellizált fehér, ahogy a szakmában hívják, szőke csokoládét tettek az édesség tetejére. Innen jött a saját készítésű Szőke zserbó elnevezés is. Céljuk az volt, hogy egyszerre több íz jelenjen meg, harmonizáljon, illetve simuljon egymáshoz, így a sárgabarack és a diófélék, mely, ahogy az elismerés is jelzi, sikeresen megtörtént.

Dobó Norbert a családjával, Eszterrel és Marcival és az Év fagylaltjának járó trófeával a Füredi fagyizó előtt

Forrás: Kovács Erika/Napló

Dobó Norbert felidézi, édesapja kezdte a vállalkozást még 2007-ben, akkor bérleményként működtette az üzletet, mely később a tulajdonába került. Az üzlet egy szálloda épületében található, ahol meghatározták a profilt is, így kezdte meg a működését a fagylaltozó. Nem gondolta volna, hogy egy napon ő is fagylaltot fog készíteni. Aztán amint elkészültek az első adagok az említett édességből, Norbert megkedvelte ezt a munkát, amit ma már hivatásának tekint. Az, hogy a hivatása lesz a fagylaltkészítés, egy-két év után kezdett tudatosulni benne. Az első nagy lendületet az adta meg számára, hogy kitűnően lehet kombinálni az ízeket és minden nap lehet valami újat kitalálni, ami folyamatosan vitte előre. Rengeteget számítottak a vendégektől, illetve a szakmától érkező elismerések is. Mindez nagyon sok erőt adott neki és felismerte, jó úton jár. A minőségben meghatározóak az alapanyagok, amit csak lehet, itthonról szereznek be: a tejet, és több gyümölcsöt is, így a sárgabarackot, málnát, szedret. A különleges és speciális ízű hozzávalókat külföldről hozzák, sok alapanyag a fagylaltkészítés hazájából, Olaszországból származik. A csodafűszerként ismert tonkabab, amit ők az ízesítésnél használnak, szintén külföldről való és a karamellhez, a csokoládéhoz, illetve a vaníliához párosítva kitűnő ízt ad a fagylaltnak.

Norbert büszkén vállalja, hogy a magas minőséget képviseli, mert szerinte, ha valaminek csak az anyagi részét nézi az ember, nagyon hamar kiéghet, és így eltűnhet szenvedély a munkából. -Ha valamit szívvel és lélekkel tud végezni valaki minden nap, akkor nagyobb a motiváció is. Nem beszélve arról, hogy a lécet is magasabbra lehet így tenni. Ezt minden nap meg kell ugrani, így folyamatosan törekszik a csúcsminőségre, fogalmaz.

Azt mondja, nagyon sok kitűnő fagylaltozó van az országban, egyre többen, extra minőségben, minőségi édességet készítenek, és különösen büszke arra, hogy ők lettek a legjobbak közülük, amit a magas minőség mellett valószínűleg az ízek különleges összhangjának köszönhetnek.

A fiatalember, amikor nem dolgozik, szívesen forgatja az angol nyelvű, cukrászattal kapcsolatos szakkönyveket, mert a naprakész tudást alapvetőnek tekinti. Örömmel kertészkedik is, egy évvel ezelőtt még egyetlen növény sem volt az udvarában, azóta ültette be a kertet, helyezi egyiket a másik helyre, keresve a legkedvezőbbet. Büszke rá, hogy a sövény és a füves terület kivételével mindent saját kezűleg ültetett el. Azt tervezi, hogy a füves rész egy darabján veteményest alakítson ki, mert számára a házi íz az igazi, amivel szeretné meglepni a családját is. Norbert úgy fogalmaz, hogy a fagylaltkészítéshez hasonlóan a kerti ténykedés is egyfajta alkotást jelent számára. Munka közben ugyanis azt képzeli el, hogy a terület egy festmény, az pedig érdekes kihívás, hogy hol, mit lehet kialakítani, hova lehet tenni az új növényeket, hol lehet összhangot létrehozni fajtában, látványban. A fiatalembert lenyűgözi a Balaton, imádja lakóhelyét Balatonfüredet, valamint a Balaton-felvidéket. Álma, hogy egyszer egy apró pince elől bámulja azt a nyugalmat és szépséget, amit a balatoni környezet látványa nyújt az embernek. Feleségével, kisfiával sokat kirándulnak a környéken, mindannyian a nyugodt helyeket kedvelik, ezek az alkalmak kikapcsolják, feltöltik. Célja, hogy egy napon majd olyan fagylaltozót tudjon átadni, remélhetőleg a fiának, melyre gyermeke is büszke lesz, és amit ismernek az egész országban.