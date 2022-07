Idén 115 kézműves kitelepülő és 61 vendéglátós, azaz összesen 176 db ideiglenes kitelepülő lesz a 31. Művészetek Völgye Fesztiválon. Összehasonlításképp tavaly összesen 128 kitelepülő és 56 vendéglátós, azaz összesen 184 ideiglenes kitelepülő volt a fesztiválon.

A Művészetek Völgye szervezői a Napló kérdésére közölték, a kártyás fizetés bevezetését négy évvel ezelőtt kezdték meg, idén döntöttek úgy először, hogy teljesen készpénzmentes lesz a fesztivál. - Azt láttuk, hogy egyre nagyobb igény van arra, hogy mindenhol lehessen kártyával fizetni, döntésünket erősítette, hogy a három település egyikén sincsen ATM és idén egyik bank sem vállalta annak telepítését, így egyébként sem volt biztosított a készpénzfelvétel a fesztiválon. Emellett a járvány miatt az érintésnélküli fizetés egy biztonságosabb alternatívát is jelent a készpénzes fizetéssel szemben. Országszerte egyébként rajtunk kívül is egyre több fesztivál, rendezvény, szórakozóhely, de akár fürdő is működik készpénzmentesen, sokan évek óta. A készpénzmentes rendszer nem befolyásolja az árakat a fesztiválon, ahogy máshol sem. Idén 115 kézműves kitelepülő és 61 vendéglátós, azaz összesen 176 ideiglenes kitelepülőnk lesz a fesztiválon, így változatlanul bőséges kínálat lesz mind kézműves portékákból, mind gasztro téren. Ez is jelzi, hogy akik idén megkerestek bennünket és közös megoldásra törekedtek, azokkal egytől-egyig sikerült megállapodni – mondta el Nagy Kátya, a Művészetek Völgye sajtómenedzsere. A szervezők hozzátették, a Magyar Kézműves Szövetséggel partnerként tekintenek egymásra és bár idén nem találtak közös kompromisszumot, a jövőre nézve folytatják a megbeszéléseket.