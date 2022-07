Az esemény előtt elmondta, konzultációs fórum indul a területfejlesztésért felelős miniszter, Navracsics Tibor kérésére, ugyanakkor a kormánybiztos asszony arra kérte a megyei önkormányzatokat, hogy segítsék koordinálni a fórumok szervezését, hiszen a megyei önkormányzatoknál alapesetben is van területfejlesztési feladat. Jó alapjai vannak a megyei önkormányzatoknak a területfejlesztési kérdések konzultálására, illetve eddig is bevontak már partnereket ezekbe a folyamatokba.

Kiderült: a roadshowra meghívták az egyetem, a kamarák, és a nagyobb települések képviselőit is, de invitálták a térség országgyűlési képviselőit is. Czunyiné dr. Bertalan Judit arról is beszélt, hogy egy olyan konzultációt szeretnének elindítani, ahol meg lehet vitatni a terület- és gazdaságfejlesztési kérdéseket. Navracsics Tibor koordinálásával elindult egy területfejlesztési tervezési folyamat, amihez elengedhetetlen a megyei önkormányzatok területfejlesztési programjának újra gondolása.

A kormánybiztos elmondta, igyekeznek a kormányzati ciklus végére egy alapdokumentumot összeállítani annak érdekében, hogy a későbbiekben elérhető források tekintetében komplex tervek, programok tudjanak versenyezni a támogatásokért. Mindezek mellett elmondása szerint van még egy fontos folyamat, ami nem más, mint az OFTK (Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció) felülvizsgálata.

Kérdésre válaszolva Czunyiné dr. Bertalan Judit kijelentette, Veszprém megyében kikerülhetetlen a Balaton északi partja, mint gazdaságfejlesztési lehetőség, másrészt Veszprém 2023-ban Európa kulturális fővárosa lesz, ami szintén hatalmas lehetőség.