Az ír adatvédelmi hatóság szóvivője megerősítette, hogy a határozattervezetet elküldték a többi európai adatvédelmi szabályozó hatóságnak, amelyeknek most egy hónap áll rendelkezésükre, hogy véleményt nyilvánítsanak. A kezdeményezés lezárhatja az amerikai techóriás és az európai adatvédelmi szervezetek között évek óta folyó jogi procedúrát.

Előzménynek tekinthető, hogy az Európai Unió Bírósága 2020 júliusában érvénytelenítette az EU és az Egyesült Államok között létrejött adatáramlási egyezményt, az úgynevezett Adatvédelmi Pajzsot (Privacy Shield). Ez a transzatlanti adattovábbítási keretrendszer volt a jogalapja a célzott hirdetésekhez kulcsfontosságú adatok régiók közötti megosztásának. A most bejelentett ír határozat a portál szerint nemcsak a Meta vállalatot, de számos egyéb céget is érzékenyen érinthet.

Nem véletlen, hogy a Facebook tulajdonosa, a Meta többször is figyelmeztetett, hogy egy ilyen döntés számos Európában is elérhető szolgáltatásuk, köztük a Facebook és az Instagram leállítását vonná maga után.

Max Schrems ügyvéd és adatvédelmi aktivista még 2013-ban nyújtott be panaszt a Facebook adattovábbításával kapcsolatban, s bár hivatalosan két éve semmisnek tekinthető az EU és az USA közötti egyezmény, a Facebook-felhasználók adatai továbbra is áramlanak az Egyesült Államokba - írta a témával részletesen foglalkozó TechCrunch.