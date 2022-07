Három hónapja szervezték meg először a városközpontban kialakított vásártéren a zirci termelői piacot. Több olyan árussal találkoztunk most szombaton, akik már akkor is kínálták portékáikat, de bővült a körük és a kínálat, ahogy terem, hozzák a friss zöldségeket, gyümölcsöket. Jandala Attila például az első májusi piacnapon szinte nem győzte elmagyarázni, melyik paradicsomfajta mekkorára terem, milyen alakú lesz termése, annyian álltak sorban palántái mellett. Most már sokféle zöldség sorakozott ládáiban: cékla, sárgarépa, fejteni való bab, cukkini, főzőtök és egyebek. "Az mindig nagyon jó érzés, ha visszajönnek a vevők és elmondják, tényleg finom a tőlem vett palántán termett paradicsom, ha megfogadták növénygondozási tanácsaimat, levették az oldalhajtásokat, ha bólogatnak és mosolyognak, amikor arról kérdezem őket, ízlett-e nekik a nálam vett termény. Hiszen nekem ez nekem ez a főfoglalkozásom, igyekszem minél többféle zöldséget, kevés gyümölcsöt termelni, hogy sokfélét kínálhassak a sütéshez, főzéshez a családoknak" – fogalmazott a zirci őstermelő.

Hozzá lépett egy férfi, listával a kezében és azt nézve először vajbabot kért. Fiatal párt is láttunk szintén bevásárlócetli alapján válogatni, amit arról a piacon ki tudtak pipálni, ott vették meg, csak utána mentek az élelmiszerboltba. A vásárban a húsos asztalnál is került kosarukba csomag, ott, ahol mangalicatepertőt is lehetett kóstolni. Szörpöket, lekvárokat, sütiben, kávéba való szirupokat Hajmáskérről hozott Vörös Roland, azokat feleségével készítik. Tárkonyos szörpjüknek többen rajongói lettek, de számos íz található választékukban, például pitypangos. A cukormenteseket keresik többen. A férfi szerint megéri Zircen árusítani. "Ahol munkát fektetnek a tervekbe, ott jók a kilátások" – fogalmazott, számára ez is a zirci piac mellett szól.

Kádi Krisztián Borzavárról érkezett tejtermékekkel, vajból sosem tudnak eleget készíteni. De ivójoghurtot, többféle sajt is kínál. Nemrégiben emelniük kellett az árakat, mert minden drágább nekik is, de a muszáj okán is csak minimálisan tették meg és nem változott ettől náluk a kereslet. Párjával dolgozik együtt. Mióta a zirci piacra járnak, kicsit egyébként is nőtt gazdaságuk ismertsége, mert így szájról szájra terjed a jóízű termékek híre.

– Én eddig szinte mindegyik szombaton itt voltam a piacon, de épp az előbb egy asszony tőlem kérdezte, merre kell jönni. Én már azt is tudom, melyik árusnak hol szokott lenni az asztala, megijedek, ha ott rögtön nem látom, megnyugszom, ha észreveszem: csak máshova pakolt ki. Régi szokás a piacra járás, jó, hogy alkalmat adtak rá, újra hódolhassak neki. Nem annyira az árak érdekelnek, hanem azok az igazi ízek, amik a gyerekkoromat idézik fel, akár a tejé, akár a kolbászé. Azzal spórolok, hogy jót veszek, de csak annyit, amennyi kell – hangsúlyozta Vörösházi Ferencné. A zirci nyugdíjas viccelődött az árussal, mikor házitejet kért és csak egy litert vett elő. Megkedvelte a nála kaphatót.

A piac működtetője a Vidéken "Bénázók" Egyesület. Tagjai a nyitás óta eltelt három hónapot úgy összegzik: egyre népszerűbb a szombat délelőtti vásárnap, egyre többen tudnak róla, ám még nem elegen. A forgalomnövekedés annak is köszönhető, hogy szélesedik a kínálat, hiszen tavasszal a zöldségesek csak palántákat árultak. Amikor játéklehetőségekkel, programokkal bővítik az eseményt, akkor rendre több a vevő, például így volt, amikor éjszakai piacot tartottak. Ezért ilyet még a nyáron újra szerveznek. Sikerként könyvelhetik el, hogy baráti közösség alakult ki a piac révén, kedélyesen, már ismerősként beszélgetnek egymással az árusok, gyakran a vevők is, recepteket cserélnek, kerti, konyhai praktikákról tereferélnek, a termelőktől tanácsokat kérnek.