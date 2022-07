A sarkos előírások miatt számos zöldség-, gyümölcs- és gyógynövénykultúra növényvédelme nehezen megoldható. A kamara ezért – lehetőségei szerint – segíti a kiskultúrákkal foglalkozó tagjait a növényvédelmi készítmények engedélyokirat-kiterjesztésével.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint az Európai Unióban eddig is világviszonylatban a legszigorúbbak voltak az élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi előírások, ám az utóbbi években indokolatlanul tovább szigorítják a növényvédőszer-felhasználást. Okszerű növényvédelem nélkül élelmiszer-biztonsági szempontból megfelelő, károsítóktól mentes alapanyagot előállítani sokszor megoldhatatlan feladat. A kiskultúrák – így a zöldségek és gyümölcsök, gyógynövények – esetében egyre kevesebb növényvédelmi megoldás áll a gazdálkodók rendelkezésére. A növények védelme megfelelő készítmények nélkül pedig olyan, mintha az orvosnak gyógyszer nélkül kellene gyógyítania. Az EU-ban a növényvédőszer-hatóanyagok engedélyezése – illetve kizárása – nem a kockázati tényezők komplex értékelésén, hanem egyoldalúan, bizonyos kizáró tulajdonságok vizsgálata alapján történik. Így a NAK szerint számtalan esetben biztonságosan használható hatóanyagok is áldozatául esnek a szigorításoknak. Gyakori gond, hogy a kis számú engedélyezett készítményekkel a növénykultúra védelme nem oldható meg teljes körűen és biztonságosan. Szakmai probléma, hogy a szűkülő hatóanyag-paletta miatt az engedélyezett készítmények hatásmechanizmusa sokszor azonos, így az integrált növényvédelmi alapelveknek, a hatóanyagrotáció követelményének nem lehet megfelelni. Ennek révén a károkozóknál rezisztencia alakulhat ki. Emiatt egyes károsítók komoly kárt okozhatnak.

Annak érdekében, hogy a kiskultúrákkal foglalkozó termelők megfelelő növényvédelmi technológiákat alkalmazhassanak, biztonságos élelmiszert állíthassanak elő, és a hazai gazdákkal szembeni kialakult fogyasztói bizalom fennmaradhasson, a NAK segíti azon termelő tagjait, akik ilyen jellegű problémával küzdenek. Folyamatosan vizsgáljuk azokat a lehetséges megoldásokat, amelyekkel bővíthető az érintett kultúrákra engedélyezett növényvédő szerek választéka. A kamara kezdeményezésére megalakult Kiskultúrás Növényvédőszer Engedélyezési Munkacsoport számos engedélyokirat kiterjesztésben aktívan közreműködik, ugyanis a növényvédőszer-engedélyezés problémáira nem a szükséghelyzeti engedélyek jelentik a megoldást, hanem a kiskultúrás engedélyezés. Az alkalmazható készítmények engedélyeztetése, hatékonysági és biztonsági vizsgálatainak segítése mellett a kamarának célja, hogy a termelőket tájékoztassa az elérhető és engedélyezett növényvédelmi technológiákról, támogatva a biztonságos és hatékony termelést. A NAK egyértelmű állásfoglalása az uniós növényvédelmi szabályozások szigorításával kapcsolatban, hogy az a növényeket s ezzel együtt a biztonságos élelmiszer-előállítást is veszélyezteti.