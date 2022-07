Így most már nem csak a Tourinform Sümeg irodában kapható a kártya, hanem a Fogadó a Két Tölgyfához szálláshelyen is megvásárolhatják a városba érkező vendégek.

A sümegi városkártya egy napra szól, tulajdonosa pedig információt kap arról, hogy milyen kiállítások látogathatók meg, s mindezt jóval kedvezőbb áron teheti meg, mintha külön-külön venné meg a belépőket az adott helyszíneken.

Az előnyökkel járó szolgáltatás egyik legjelentősebb szereplője a vár, illetve most már a Püspöki Palota is, és mindezt jól kiegészítik a hozzájuk kapcsolható helyi attrakciók.