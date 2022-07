A falu közepén már reggel nagy volt a sürgés-forgás, és ahogy gyűlt a nép, egy kitűnő cigányzenekar is rákezdett, majd a menetet egy hintó vezette fel a művelődési háztól. A dombtetőn büszkén álló szélmalmoknál Fodor-Bödös István, Tés polgármestere köszöntötte a sokadalmat. Elmondta, a búzagyűjtő ünnep kapcsán az a szó jutott eszébe, hogy büszkeség. Azért is, mert 2018 óta élvezik a megyei NAK bizalmát a búzagyűjtő nap megrendezése kapcsán. Kiderült, több mint egy tonna búza gyűlt eddig össze.

Az eseményen rész vett Ovádi Péter parlamenti képviselő is, aki ünnepi beszédében kijelentette, a tési szélmalmok szimbolikus helyek, hiszen jelképei a mezőgazdasági munkának, a magyar vidéknek, a közösségnek, az összefogásnak és magyarságunknak is. Szerinte ezek olyan erények, amelyekre büszkék lehetünk.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Győrffy Balázs elmondta, ez az ünnepi esemény nemcsak egy nap, hiszen mindez kikristályosodása annak a gondolatnak, amely ebben a programban testet ölt. A gazdálkodókat pedig e napnak arra kell ösztönöznie, hogy ,,adjunk a magunkéból", és azoknak is jusson, akiknek kevesebb van. Ez a program elmondása szerint mára eljutott oda, hogy sok rászorulónak tudnak segíteni. Az elmúlt évek megpróbáltatási után – elég csak a pandémiás helyzetre gondolni – ez az év is hatalmas feladatok elé állította a gazdákat, hiszen az áremelkedések az agrárszektort is sújtják. Mindezek mellett emberemlékezet óta nem tapasztalt aszállyal is meg kell küzdeniük.

Az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) elnöke, Jakab István beszédében kijelentette, a Magyarok Kenyere program nagyon jó kezdeményezés, amely a magyar gazdák lelkéből fakad. A program 2010 óta fut, és érződik benne a fejlődés, hiszen hatalmas erővé tudott válni ez az összefogás. Egy helyi kezdeményezésből ez a program a Kárpát-medence gazdatársadalmát összefogja, amivel a nemzeti összefogás jelképévé vált, annak egyik erős pillére.

Sövényházi Balázs, a NAK megyei elnöke elmondta, az egy tonna búza óriási felajánlás ebben a helyzetben, hiszen 20-30 százalékos hozamveszteséggel számolhatnak a gazdák, ám a keleti országrészben még rosszabb a helyzet, hiszen hatalmas az aszály. Kiderült: idén is augusztus 31-ig gyűjtik a búzát a megyében, két helyen, a GABÉRT 2003 Szövetkezet mezőlaki telephelyén és a Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. küngösi telephelyén fogadják az adományokat. Ugyanakkor a falugazdászoknál is leadható a termény.

A tési búzát az egyházak képviselői szentelték meg, a napot színes kulturális program fűszerezte.

Mint az ismert, a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében immár 12 éve Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyarok lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók magyar gyermekeket segítő szervezeteknek, határon innen és túl. A gabona mellett pénzadományokkal, illetve a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásával is hozzá lehet járulni a program további sikereihez és céljaihoz.