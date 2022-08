Az elnök-nagymester előadásában hangsúlyozta, hogy a mostani összefogás egy példa arra, miként lehet együtt gondolkodni, közösséget fejleszteni, hiszen a somlóvásárhelyi önkormányzattal együtt olyan rendezvényt hoztak létre, aminek köszönhetően nagyon sok embert sikerült a Somló hegyre vonzani.

Koczor Kálmán, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnök-nagymestere a borrendek céljairól beszélt, miszerint a szakmai tevékenységek finanszírozásának megteremtése mellett az idegenforgalom, a borturizmus fejlesztése a fő cél.

Koczor Kálmán, a Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének elnök-nagymestere Fotó: Penovác Károly / Napló



Kovács Zoltán, a térség országgyűlési képviselője összehasonlította a magyar borvidékek sajátosságait, és hozzátette, hogy a Somlón és környékén minden adott, ami a többi borvidéken is megvan. Mégis úgy fogalmazott, hogy lemaradásban van a borvidék, és ez az időszak a tervezés szempontjából rendkívül fontos, hiszen ki kell tűzni a feladatokat a borosgazdáknak és a Somló környéki települések önkormányzatainak.

Az országgyűlési képviselő kitért arra is, hogy a 8-as számú főút devecseri elkerülőjében még nincs konszenzus, de ott is arra kell törekedni, hogy a helyieket és környékbelieket ne szétválassza, hanem összekösse a kétszer kétsávos út.

Tornai Tamás, a konferenciának otthont adó pincészet tulajdonosa előadásában a megteremtendő szakmai nyugalom és egység, az egyensúly állt a fókuszban. Helytörténeti visszatekintés után elmondta, hogy a Somló harmadát pár nagy borászat, a másik harmadát negyven közepes gazdaság, és fennmaradó egyharmadnyi területet körülbelül ezer hegyközségi tag gondozza. Úgy fogalmazott, hogy közös célok kidolgozása nélkül nincs stratégia, és a múlt sérelmeinek vélt vagy valós igazságai helyett a jövő igazságát kell keresni.