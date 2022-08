Kállay Miklós professzor, a Magyar Bor Akadémia örökös tiszteletbeli elnöke úgy fogalmazott, hogy a badacsonyi nedűk világviszonylatban is magas minőséget képviselnek, amelyhez adottak a történelmi hagyományok, a kitűnő szakemberek, a kedvező talaj és éghajlati viszonyok. A kéknyelű, az olaszrizling, vagy az újabbak közül a zeus és a rózsakő kitűnő minőséget képviselnek, de mára a vörösek (kékfrankos, pinot noir, merlot) is versenyképessé váltak. Ezt Borbély Tamás, a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke is megerősítette, amikor Csanádi Csanáddal, a Badacsonyi borvidék hegyközségi tanácsának titkárával kihirdették az idei, immár harmincadik alkalommal megrendezett borverseny eredményeit. A bíráló bizottság értékelése alapján 11 nagy arany, 57 arany, 128 ezüst, 34 bronz és 2 oklevél minősítés talált gazdára a megmérettetésen.

A teljes mezőnyből az Első Magyar Borház - Szeremley Birtok Kft. által készített 2005-ös évjáratú késői szüretelésű zeus kapta a legmagasabb értékelést (96,6) és a nagy arany minősítést. Alig maradt le a Varga Pincészet 2018-as aranymetszés töppedt szürkebarát bora (96) és a többi nagy aranyban részesülő gazda, akik 95,6 és 94 pont közötti eredményt értek el bírálatra adott nedűikkel.

A további nagy aranyban részesülő helyezettek a pontozás szerinti sorrendben: Istvándy Pincészet mennykő (2018), Éliás Birtok szürkebarát (2018), Szászi Birtok zeus (2019),

Sipos Borház olaszrizling jégbor (2018), Varga Pincészet aranymetszés töppedt szürkebarát (2015), Éliás Birtok kéknyelű (2020), Istvándy Pincészet rajnai rizling (2018), Istvándy Pincészet kéknyelű (2017), MATE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Badacsonyi Kutató Állomás rózsakő (2021). Az 57 aranyérmesek között szürkebarát, olaszrizling, zeus és kéknyelű szerepelt nagyobb számban.