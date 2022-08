A szakember 1977 óta foglalkozik villanyszereléssel. Pályája során dolgozott már a Budapesti Haditechnikai Kutatóintézetnek, a Vámosi termelőszövetkezetnek, a Chio egykori zirci gyárában karbantartóként, majd villamos karbantartásvezetőként, valamint ultrakönnyű repülőgépek építésében, elektronikai műszerek, műszerfalak beépítésében is. 2013-ban alapította meg saját villanyszerelői vállalkozását, azóta fiával közösen dolgoznak. Ilyen önéletrajz birtokában nem túlzás azt állítani, hogy villamosság terén kevés olyan dolog van, amivel még nem találkozott. Elhanyagolt állapotban lévő hálózatokkal ellenben annál többet!

– A régi házak esetében sajnos bőven akad probléma villamosság terén. Az 1996 előtt épült ingatlanok szinte 80-90%-a, legyen szó magánlakásokról vagy ipari épületekről, zömében alumíniummal vannak szerelve, melynek használata 1996-ban megszűnt. Az alumínium fő sajátossága, hogy egy szorító kötés alatt hidegen folyó fém, vagyis a kötések képesek viszonylag hamar fellazulni, felhevülni. Villamosvezetékként 16 négyzetmilliméter felett a szabvány nem tiltja ugyan a használatát, de ez alatt kereskedelemben már nem is kapható. Tapasztalatom szerint az emberek nem igazán vizsgáltatják felül a lakásaik hálózatát, vezetékek kötéseit, ellenben folyamatosan vásárolják a nagy teljesítményű háztartási gépeket, melyek hatalmas terhet rónak ezekre az idős hálózatokra. Ez végső esetben akár tűzhöz is vezethet. Aki nem technikai ember, az úgy gondolkodik, hogy amíg felkapcsolja a kapcsolót, és világít a lámpa, amíg nem füstöl a falban a vezeték, addig nem foglalkozik vele. Ha már elkerülhetetlen a felújítás, akkor is próbálják a lehető legolcsóbban megúszni azt. Panelházak esetén a lakásszövetkezetek is már csak akkor teszik meg a lépéseket, amikor a lakók eljutnak arra a pontra, hogy magasabb teljesítményt vásárolnának a szolgáltatótól, ám erre az öreg, alumínium alapú strang-vezetékek már képtelenek. A réz ára pedig többszörösére emelkedett egy-két év alatt, ami pár éve 10-16 forint volt, most méterenként 75 forint, vagy akár több is lehet.

A szakember azt is elmondta, a magyar kormány rezsicsökkentés-módosításáról szóló bejelentése óta látványosan megnőtt a villanyszerelők iránti igény.

– Nagyjából akár 30 százalékkal is. Az emberek ma már szembesülnek azzal, hogy a korábban az energia-szolgáltatótol megvásárolt teljesítmények (kismegszakítók értékei) kevésnek bizonyulnak, és rájönnek, hogy a jelenlegi hálózatuk nem bírja el ezt a terhelést. Különösen, hogy sokak fejében megfordult a napelemekkel, hőszivattyúval, klímával történő fűtés gondolata. A fiam regisztrált szerelője az E.ON-nak, és hetente többször futnak be telefonok, hogy a hőszivattyúkhoz, klímákhoz, a megújuló energiaforrásokhoz kiépített rendszerekhez használható, úgynevezett „H” tarifát vásárolnának a fogyasztók. Ez azonban új villanyszekrénnyel is jár, ami rögtön egy 350-400 ezer forintos tétel. Ehhez még hozzátesszük a szakember munkadíját, az ügyintézést a szolgáltatónál, az amperenkénti 5000 forintos teljesítménynövekedést, máris láthatjuk, hogy hamar az egymilliót is rúghatja egy felújítás összege. Ráadásul tavaly október 15-e volt az utolsó határideje az új típusú mérőszekrényekre való átállásoknak, így amúgy is hiány van ezekből, a megnövekedett igények miatt pedig akár 2-3 hónapos várakozási idő is előfordulhat. A kormánynak létezik lakás-felújítási támogatása, mely kiterjed a lámpák, a konnektorok, kapcsolók, valamint a hálózat cseréjére, ami ugyan nagy segítség a felhasználóknak, ám ez csak a 25 év alatti gyermekkel rendelkező családokra vonatkozik.

Hannig Géza szerint a hangsúly a nagy teljesítményű fogyasztók cseréjén van

Álljunk meg egy pillanatra! Fűtés villannyal? Korábban ez a gondolat ördögtől valónak számított, hiszen a létező legdrágább megoldást jelentette az ezredforduló idején. Akkor mégis mire számíthat az, aki úgy dönt, hogy hőszivattyúval, klímával szeretné fűteni az otthonát? Íme Hannig Géza számítása!

– Vegyünk átlagnak fűtőteljesítményre 3,5 kw-s klímát, aminek a villamos fogyasztása olyan 500 watt körüli, azaz ameddig üzemel, 500 wattot fogyaszthat. A villamos fogyasztás tehát jóval kevesebb, mint a nyert hőenergia. Emiatt gazdaságosabb a használata. Ha az 500 wattos fűtés a nap 24 órájából 12-ben megy, az napi 6 kw-os fogyasztást jelent. Ez havonta 180 kw, éves szinten pedig 2160 kw. Tekintélyes összeg, még akkor is, hogy ha tudjuk, egy klíma nem fűtene vagy hűtene az év mind a 12 hónapjában. Emiatt javasolt kombinálni napelemmel őket, hiszen abban az esetben a napelem megtermeli azt az árammennyiséget, amit a klíma fogyaszt. Ráadásul a napelemekre jelen pillanatban szintén kérhető állami támogatás. Itt fontos azonban megjegyeznem, hogy ha valaki ma úgy döntene, hogy napelemeket szereltet fel az otthonára, reálisan ennek kivitelezésére ebben az évben már nem sok esélye van.

Akkor mégis hogyan lehet spórolni? Milyen gépeket cseréljünk le? A szakembernek erre is megvan a válasza.

– Hosszú távon megoldást a napelem tudna jelenteni, ám ahogy korábban említettem, ezt nem lehet egyik napról a másikra beindítani. Irreálisnak gondolom azokat a véleményeket, hogy húzzuk ki a villany-tűzhelyet, ha egyszer azzal főzünk. Hűtőt, mosógépet szintén nem tudunk kikapcsolni. Manapság az otthonokban használt égők 90%-ban energiatakarékosak. Hozzászoktunk ahhoz, hogy ha öt szobánk van, egyszerre mind az ötben világít a lámpa. Persze, mondják, kapcsoljuk le azt, amint nem használunk, és ez rendben is van, ám az ezzel történő spórolás minimális. A hangsúly a nagy teljesítményű fogyasztókon van, azokból érdemes energetikailag a legjobbra cserélni a régi eszközöket. Ha például valaki egy régi típusú, 120 literes hűtőszekrényt egy ugyanekkora, ám energiatakarékosabb változatra cseréli, akár 30-35%-ot is meg tud spórolni. És hogy egy örök tévhitet is elkergessek: a konnektorokban felejtett töltőket nem a fogyasztás csökkentése miatt kell kihúzni, hisz 2-5 wattos teljesítményük révén évi pár száz forintot spórolhatunk ezzel. A kapcsolóüzemű tápegységek azonban nagyon könnyen tönkremehetnek, ha vihar idején használjuk őket. Ilyen tápegységekkel rendelkeznek a TV-k, híradástechnikai készülékeink is. Jól kompenzálják a hálózati ingadozásokat, de a szélsőséges értékeket már nem nagyon kedvelik.