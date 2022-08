A veszprémi Séd mentén a 19. század végén még 15 malom működött, 1951-ben azonban az utolsóként működőket is leállították. Hetven év szünet után tavaly éledt újjá az egykori Pozsgay-Budai malom egy közel kétszáz éves épületben az Európa Kulturális Fővárosa 2023 támogatásával. Tamás Péter, a Fenyves malom tulajdonosa elmondta, az ünnep alkalmából három csoportot is fogadtak szombaton, a programot nagy érdeklődés kísérte. A látogatók vezetett bejáráson ismerhették meg a malom történetét és a molnárszakmához kapcsolódó eszközöket, például a malomkőcsákányt, valamint a malom gépészetét. Érdekesség, hogy a malom szerkezete eredeti állapotában megmaradt, ennek felújítását és restaurálását Tamás Péterék végezték el. Az interaktív bemutatón a résztvevők kipróbálhatták a kézimalmokkal az őrlést, a szitálást és a mázsálást is, sőt, arra is volt lehetőség, hogy a megőrölt lisztet hazavigye a látogató. Emellett Tamás Péter elindította a ma már elektromos áram hajtotta szerkezetet is. A tulajdonos kitért arra is, a 19. században és a 20. század első felében a Séd vizét kivezették medréből a veszprémi malmokhoz vezető malomárkokba, és így hajtotta a víz a szerkezeteket. A látogatók nemcsak a gabonaőrléssel és a malom működésével ismerkedhettek meg, hanem kemencében sült kenyérlángost és kenyeret is kóstolhattak.