Borbély Tamás, a Badacsonyi Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, hogy a későbbi fajtáknál látszik az aszály hatása, ám a gazdák bizakodóak az elmúlt napok csapadékos időjárása folytán.

- Nehéz lenne bármit is jósolni, hiszen nem tudhatjuk, hogy a most érkező csapadék mennyit segít. A fiatal ültetvények esetében biztosan nagyobb a gond, hiszen itt még nincs olyan mélyen a gyökérzóna, mint az idősebb szőlők esetében. A mennyiség jónak mutatkozik, kérdés a létartalom, s hogy a bogyók mennyire tudnak még fejlődni szeptemberben. Tudjuk, hogy víz és napfény nélkül nincs érés, s hiába volt bőven napfény, az önmagában nem elég. A víz is kell, amiből már tavaly is hiányt szenvedtünk. Ha az idei évet nézzük, áprilisig szinte semmi nem volt, utána jött némi csapadék, de a július és augusztus szinte semmit sem hozott. Ez az, ami nagyon hiányzik. És hiába jó a mustfok, az aromához a lé is kell - hangsúlyozta Borbély Tamás.