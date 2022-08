A gyermekeseknek ezért nyár végi, ősz eleji kiadásaik miatt érdemes érdeklődniük az önkormányzatoknál, van, ahol igényelni kell a segélyt, tájékozódni kell a feltételekről. Lókúton az önkormányzat évek óta támogatással igyekszik könnyíteni a szülők iskoláztatási és óvodához kapcsolódó terheit. Tanévkezdéskor 25 ezer forint a beiskolázási támogatás, évente egyszer pedig húszezer forint óvodáztatási támogatás kérhető, melynek feltételeit önkormányzati rendelet szabályozza – tájékoztatta lapunkat Sümeginé Hegyi Ilona Adel heid polgármester. Porva önkormányzata idén is tízezer forint tanévkezdési támogatást nyújt a porvai állandó lakosoknak, az óvodásoktól az egyetemistákig. Emellett minden általános iskolásnak biztosítja a falu a füzetcsomagot, tudtuk meg Veinperlné Kovács Andrea polgármestertől.

Bakonynánán az önkormányzat az iskolával egyeztetve megvásárolta idén is a tanulóknak a füzetcsomagokat, így ingyen kapják őket a gyerekek. Németh Zsuzsanna polgármester szavai szerint iskola- és óvodakezdési támogatás is van a faluban. A helyi intézménybe járó óvodáskorúak okán tízezer forintot kapnak a szülők, az első osztályos tanulók esetében az összeg 35 ezer forint, másodiktól nyolcadik osztályig 15 ezer forint, a középiskolás tanulók húszezer forintos egyszeri támogatásban részesülnek.

Bakonytamásiban az eddigi gyakorlattól eltérően az idei évtől a beiskolázási támogatás kizárólag kérelemre, a rendeletben előírt feltételek alapján adható – derült ki a tájékoztatásból, amelyet Forsthoffer Zoltán polgármester küldött el lapunknak. Annak járhat, aki a községben állandó lakosnak van bejelentve, és életvitelszerűen ott is él. A kérelmet augusztus 15. és szeptember 30. között lehet benyújtani, mellékelni kell a köznevelési intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást és a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem típusának megfelelő igazolást. Magántanulói státuszban lévő iskolásnak nem jár a támogatás. A feltételek közé tartozik, hogy a család egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg a 199 500 forintot. A beiskolázási segély óvodás esetében nyolc­ezer, alsó tagozatosnál tízezer, felsősnél 12 ezer, középiskolás esetében az első szakma megszerzéséig 17 ezer forint lehet, egyetemi hallgatók, ha államilag finanszírozott, nappali tagozatos képzésre járnak első diplomájuk megszerzése érdekében, harmincezer forintot kaphatnak. Amennyiben a támogatott tanuló tanév közben tanulmányait megszakítja, vagy igazolatlan mulasztásai miatt a neki folyósított iskoláztatási támogatás kifizetését szüneteltetik, a támogatás összegét vissza kell fizetnie az önkormányzatnak.

Nagyesztergáron szintén rászorultsági alapon igényelhető támogatás, olyan általános vagy középiskolás gyermekek szülei kérhetik, akik életvitelszerűen a településen élnek. A pénzbeli segítség iskolakezdéskor ebben a községben is már megszokott, derült ki Szirbek Tiborné polgármester tájékoztatásából. Pápateszéren ugyancsak idén is nyújtanak beiskolázási támogatást a helyben lakó tanulóknak. Völfinger Béla polgármester részletezte, hogy óvodások szüleinek ötezer, általános iskolások okán tízezer forint jár, középiskolás tanulóknak 15 ezer forint, felsőfokú tanulmányokat folytatóknak – nappali tagozaton első diplomájukat szerzőknek – harmincezer forint. A Bakonybélből kapott közlemény szerint pedig ott 2015 óta létezik a beiskolázási támogatás, óvodakezdéskor tízezer, iskolakezdéskor 25 ezer forintot biztosít az önkormányzat.

Ajkán tanszervásárlási támogatást kérhetnek azok a rászoruló diákok, akik az általános vagy középiskola nappali tagozatán tanulnak, és családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát vagy a tanulót egyedül nevelő törvényes képviselő esetén annak 250 százalékát. A támogatást kérvényezni kell, amelyet az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Szociális és Igazgatási Irodájához kell benyújtani. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő ajkai tanulók után családjuk nem igényelheti azt. Péntek Magdolna irodavezetőtől megtudtuk, hogy tavaly tanévkezdés előtt 30 diáknak állapítottak meg támogatást, az erre fordított összeg 300 ezer forint volt.