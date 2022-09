Vezérigazgató úr, milyen érzés elfogyasztani a báli menüt arról a porcelánszervizről, amely az ön által vezetett manufaktúránál készült?

– Öröm és büszkeség. Amikor herendi porcelán vesz körül, úgy érzem, otthon vagyok, mert látom benne a manufaktúrát, a műhelyeinket, a kollégáimat. Kézi festésű alkotásaink láttán gondolok a föld hatvan országában jelen lévő partnereinkre is, történelmi gyökereinkre, folyamatos innovációnkra, sikereinkre és a sok-sok munkára, amellyel világelsők lettünk. Minden egyes darabban jelen van két évszázad szaktudása, az elegancia, a kimagasló minőség, az egyediség, az igényesség és a kézművesség.

Sokan kíváncsiak arra, hogyan csomagolják össze és milyen körülmények között szállítják az Anna-bálra a több ezer darabból álló herendi porcelán étkészletet, amelyben kínálják az ételt.

– Idén 3300 darabos, úgynevezett utazószerviz-készletet vittünk a bálra, mely az országban a legnagyobb, értéke meghaladta a 100 millió forintot. A szervizt, a tányérok formáját, a festést, illetve a készlet mennyiségét mindig a menühöz, a báli résztvevők számához alakítjuk. Évente 14 tonna selyempapírt használunk fel a manufaktúrában, ebbe csomagoljuk kézzel a porcelánjainkat a bálra is, minden egyes darabot külön-külön, nehogy megsérüljenek a szállításnál. A bál előtt néhány nappal visszük a szervizt a helyszínre, hétfőn pedig vissza Herendre.

A bálra készítenek ennyit belőle, illetve minden évben ugyanazt a készletet szállítják Balatonfüredre?

– A szerviz összetétele a menüsor miatt minden évben változhat. A manufaktúra 16 ezer fehér formával, négyezer festett mintával és mintegy hatvannégymillió-féle műalkotással rendelkezik. Rugalmasak és innovatívak vagyunk, így minden körülményhez alkalmazkodunk.

Hogyan dőlt el a szerviz mintája?

– Az idei bálra kék Apponyi-mintás készletet vittünk. Herenden szokás, hogy egy mintát az első megrendelőről nevezünk el. 1932-ben gróf Apponyi Albert vásárolt egy porcelánkészletet, amely az indiai virágkosármintának volt az akkor megújult változata. A tiszteletére nevezték el Herenden ezt Apponyi-mintának, amely idén ünnepelte a 90. évfordulóját. Az Apponyi-mintának ma már közel 20 különböző színárnyalata van, köztük a kék is, amely a Balaton színére utal. Így kapcsoltuk össze a báli terítéken a minta évfordulóját és a tó színét. Nagyon ügyelünk a szimbólumokra, a részletekre.

Miért lett zöld színű a porcelánszív idén?

– Az említett jubileum miatt, melynek tiszteletére az idei szívet zöld Apponyi-színnel díszítettük.

A bál szépe és két udvarhölgye is herendi porcelánból készült serleget kap mindig. Miként dől el az ajándékok mérete, mintája? Minden évben más vagy tradicionális?

– A hagyományok önmagukban nem elegendőek, fontos a folyamatos megújulás ugyancsak, amely mindig jelen van a bál szépének és udvarhölgyeinek járó díszvázákon is. A tradíciót a Viktória-, a Rothschild- és az Apponyi-minták hordozzák, az innovációt a minták újragondolt színei. Idén a klasszikus minták új színvilágot kaptak, ezzel még egyedibbé varázsoltuk a díjakat.

Simon Attila vezérigazgató: Nem baj, ha eltörik a herendi porcelán



Ha esetleg eltörik valamelyik az esten, ahogyan már adódott rá példa, pótolják?

– A porcelán törékeny, és volt rá példa, hogy megsérült a bálon, legyen az a szerviz egy darabja, illetve szív, díszváza vagy a Kiss Ernő-díj, ezeket természetesen pótoltuk. Viccesen szoktuk mondani, a pénztártól való távozás után – sajnáljuk, de – nem bánjuk, ha törik a porcelán. Komolyra fordítva a szót, a pótlás, főként, ha régebbi darabról van szó, nem könnyű feladat, de mindig megoldjuk.

Miért tekintik fontosnak, hogy a manufaktúra minden évben jelen legyen a bálon?

– A balatonfüredi Anna-bál és a herendi porcelán már összeforrt egymással, a bálok eleganciáját az említett porcelán emeli. Jelenlétünk nem az anyagiakról szól, ugyanis a hölgyek nyakába kerülő szíveket, a Kiss Ernő-díjat, a díszvázákat ajándékba adjuk Balatonfürednek. Büszke vagyok rá, hogy a társaság és a város kiváló kapcsolatban áll egymással. Feladatunknak tekintjük a hazai és európai értékek ápolását, megőrzését és átörökítését a jövő nemzedékének, ilyen a füredi Anna-bál is.

Ön minden esztendőben feleségével együtt részt vesz Magyarország kiemelkedő társasági eseményén. Ez szórakozást vagy munkát jelent inkább?

– A bálon olyan emberekkel ülhetek egy asztalnál, akiket tisztelek, a velük eltöltött idő fontos számomra, feltöltenek és inspirálnak. Ugyanakkor az est munkát is jelent, minden percben a herendi közösséget képviselem, szolgálom. Interjúk, díjak átadása, kapcsolatokat építő beszélgetések és megállapodások, a manufaktúra jövőjét formáló találkozások mind jellemzőek. Minden vendégre szeretettel figyelek, hogy a bálozók ne csak az est, hanem a herendi jó hírét is hazavigyék magukkal.