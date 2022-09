Sövényházi Balázs elnök elmondta, hogy a kukorica esetében két és hat tonna közötti hozamot várnak hektáronként a megkérdezett gazdálkodók, az üzemi átlagok 4–4,2 tonna körül alakulhatnak. – A gyenge táblákon szinte teljesen elmaradt a csőképződés, a hektáronkénti hat–nyolc tonna várakozás csak a ki emelkedően kedvező vízgazdálkodási adottságú tábláknál lehet reális. A legtöbb szarvasmarhatartó gazdaság nagy területeket silózott be a gyenge szemeskukorica-táblákról, hogy több takarmányt mentsenek meg.

– Ezek a silótételek értelemszerűen gyenge minőségűnek ígérkeznek, sokat elmond, hogy hektáronként 20 tonna körül alakultak a silózott eredmények. Nagy dilemmában vannak a gazdálkodók, hogy a megnövekedett szárítási költségek miatt szárítóba vigyék-e, vagy megpróbálják nedvesen értékesíteni. Ennél a megoldásnál viszont kedvezőtlen tényező a jelentősen drágább fuvarozási költség – hangsúlyozta Sövényházi Balázs.

Sövényházi Balázs, a NAK megyei elnöke Fotó: Szijártó János



Azt is megtudtuk, hogy a szóját az aszály rendkívüli mértékben sújtotta, nagyon alacsony termésátlagok várhatóak. A csapadékhiány okozta lassú fejlődés kedvezett a gyomosodásnak, a táblák kifejezetten rossz képet mutatnak. A hüvelyek erőtlenül fejlődtek, a növény általánosan gyenge és alulfejlett. Sok gazdaságban még az is kétséges, hogy a termeléshez kötött támogatás minimum követelményeként előírt hektáronkénti egytonnás eredményt üzemi szinten elérjék. A betakarítás megkezdése 2-3 hét múlva várható. A vadkár az elmúlt évekhez képest is erősen jelentkezik a szója esetében. – A napraforgóban próbavágásokat már végeztek, a napokban felpörög az aratás. Ezek eredményeiből 1,2-1,7 tonna hektáronkénti értékeket számoltak. Összességében valamivel jobban tűrte az aszályt a kukoricánál, várhatók jobb eredmények is, hektáronként 2-2,2 tonna környékén. A mélyebb fekvésű, máskor belvizes területeken még számítani lehet stabil, közepes termésre, de a kedvezőtlen adottságú, rossz vízgazdálkodású táblákon szinte teljesen kisültek állományok. Jelentkezik az agrotechnikában még az a probléma is, hogy a napraforgó után nem tudják előkészíteni megfelelően a talajt a búzának, hiszen száraz, hantos a talaj, és óriási repedések vannak rajta – tette hozzá az elnök.

Mint elhangzott, a burgonya termésére is rányomta bélyegét az aszály: sok az apró méretű főző-, rakógumó, kevés a piacos burgonya. Szedése is nehéz a száraz talajban, mert a hantok megsértik a gumókat. A rövidebb tenyész- idejű Balatoni Rózsa, Esmee aránylag jobban szerepelt, a hosszabb tenyészidejű fajták, a Desiree, a Mozart sokkal jobban megsínylették a június óta tartó csapadékhiányt. Az Agria az idei év vesztese, a hosszabb tenyészidejű fajta nagyon megsínylette a szárazságot sok benne a gumigumó, töpörödött gumó. A munkaerőhiány (vagy megdrágult élő- munka) és a felhasznált anyagok árához képest kedvezőtlen felvásárlási árak miatt jelenleg rosszak a termelők kilátásai. Jövőre várhatóan ismét csökken az elültetett burgonya területe.

A szőlő esetén az aszály miatt a korábbi évekhez képest mintegy tízszázalékos terméscsökkenés várható, a minőség hasonló lesz. Az aszály hatása a szőlő esetében a fiatalabb ültetvényeknél jelentkezett, mivel ott a gyökérzet még nincs olyan mélyen. Jellemző, hogy sok helyen a pótlások kipusztultak, ami egyes esetekben jelentős kár a gazdaságokban. A hosszan tartó aszály hatása, hogy a szőlő héja megvastagodott, így, ha nagyobb mennyiségű eső hullana, azt már a növény nem tudná felvenni, megrepedne, fertőzés léphet fel, és megindulna a rothadás.

A korai és a vörös szőlők szüretelése sok helyen befejeződött, várhatóan a kombájnos szürettel a hónap végére végeznek is a szőlők többségével, csak a különleges, kései szüretelésű fajták maradnak még fent. A gazdák közepes szőlőtermésre számíthatnak.

A cukorrépa közepes vagy annál egy kicsit gyengébb képet mutat, emiatt még gombabetegségek veszélye is fennáll, ami a levél elpusztulásával, a cukorbeépülés gátlásával még okozhat problémákat. A termelők 40-45 tonna környékére becsülik a várható hozamot.