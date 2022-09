A VKSZ Zrt. Hőszolgáltatási Igazgatósága felkészült a szolgáltatási feladatainak ellátására. – A jogszabályban előírt hivatalos fűtési időszak szeptember 15-től kezdődik. Erre az időpontra kell a rendszernek szolgáltatásra kész állapotban lennie. A folyamatos fűtésszolgáltatás időszaka október 15-től április 15-ig tart. Szeptember 15. és október 15. között azokban a társasházakban indítják el a fűtést, ahol ezt kérik, míg október 15-től folyamatos a szerződések szerinti, külső hőmérsékletre szabályozott fűtésszolgáltatás – fogalmazott érdeklődésünkre Temesvári Balázs, a VKSZ Zrt. vezérigazgatója. Csütörtökön délig még egyetlen társasház sem kérte a fűtés beindítását. Amennyiben három egymást követő napon is 12 fok alatt marad a középhőmérséklet, akkor automatikusan elindítják a fűtést október 15. előtt is. Temesvári Balázs kiemelte, a kormány tájékoztatása szerint a lakossági távhőfelhasználók nem érintettek az energiapiac árváltozásaiban. A nem lakossági felhasználók árváltozásával kapcsolatban várják a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vonatkozó rendeletét. A vezérigazgatónál arról is érdeklődtünk, a jelenlegi energiapiaci helyzet milyen hatással van a működésükre. – Az energiaválság hatásait mindenki érzi, így a veszprémi távhőszolgáltató is. Sokkal nagyobb odafigyelést igényel a munkánk, mint eddig bármikor. Fontos az energiaracionalizálás, így a lehetőségeinkhez képest folyamatosan cseréljük, cseréltük idén is a nagyobb energiaigényű berendezéseinket jobb hatásfokú, gazdaságosabb működésű eszközökre. Felülvizsgáltuk a berendezéseink működését, elvégeztük az előírt éves karbantartásokat, hogy a lehető legjobb hatásfokkal tudjanak működni. A hatékony működés érdekében optimalizáltuk és szabályozással láttuk el a kazánházi gázkapacitásunkat, gázfelhasználásunkat. A hőközponti hőfokszabályozásokban tettünk és tervezünk finomításokat. Ezek a szerződésben foglalt fűtési hőmérsékleteket nem érintik – részletezte a vezérigazgató.

Temesvári Balázs elmondta, a szolgáltató mellett a társasháznak is fel kell készülnie a hőszolgáltató által biztosított hő átvételére a saját rendszerével. Az ehhez szükséges üzemeltetői légtelenítéshez a radiátorszelepeknek nyitott állapotban kell lenniük. A légtelenítést a társasház által megbízott és arra jogosult szakemberrel, szakcéggel kell elvégeztetni. A VKSZ Zrt. 45 távfűtött épület hibaelhárítását és üzemvitelét látja el szerződéses alapon, ezeken a helyeken a légtelenítések már megtörténtek.

A Veszprémi Hőközpont

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Veszprémben összesen 125 távfűtéses épület van, ebből 95 lakóház és 30 egyéb intézmény. A távfűtéses lakások száma 7867 – ebből a Haszkovó hőkörzetben 6472, a Cserhát hőkörzetben 758, az Ördögárok hőkörzetben 481, míg a Stadion utca hőkörzetben 156 lakás található, míg a közületek száma 329.