A tanácskozáson az érdeklődők az előző év pályázati tapasztalatairól és a civil területet érintő aktualitásokról kaptak információkat a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága munkatársaitól a Veszprém Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ rendezvényén. Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára kiemelte, a pályázati keret korábban soha nem volt olyan magas, mint a jövő évben lesz, a civil szervezetek összesen közel 11 milliárd forintra pályázhatnak a Nemzeti Együttműködési Alapnál (NEA). A pályázatokat október első napjaiban írják ki, és a kiírás a Bethlen Gábor Alapkezelő felületén lesz elérhető egy hónapon át. A beérkezett pályázatokat ezután értékelik, és döntenek arról, mely szervezeteket támogatják. A szervezetek várhatóan 2023. márciusban juthatnak hozzá a pályázaton elnyert forráshoz. Az Alaphoz tavaly összesen közel 13 ezer pályázat érkezett be, és a pályázók több mint hetven százaléka jutott forráshoz. Ennek kapcsán elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is az az alapelv, hogy minél több civil szervezet jusson forráshoz. Hozzátette, a pályázati kiírás szabályai érdemben nem változtak, egy fontosabb módosítás van, eszerint a pályázaton résztvevő szervezetek bevételi plafonját ötről hétmillió forintra emelték. A helyettes államtitkár ismertette az előző kiírás Veszprém megyei adatait is. Az Alaphoz több mint hatszáz pályázat érkezett, amelyből 564 volt érvényes, és ezek 67 százaléka nyert el támogatást összesen 334 millió forint értékben. Emellett a Falusi civil alapban 242 millió, míg a Városi civil alapban 220 millió forint nyertek el a Veszprém megyei szervezetek.